私宅落成量月插八成 年內僅達標53%

本港私人住宅落成量持續低水。政府最新公布10月私宅落成僅480伙，較9月大幅減少約79.2%，而今年首10個月共有10,570個私宅單位落成，相比全年預測目標的19,953伙，暫只達標約53%。

港島新界10月捧蛋 據差餉物業估價署資料，10月落成私宅單位全數來自九龍區，按月增約72.8%，為今年3月後該區單月最多。港島及新界區同樣零落成，兩區同時未有單位落成是2022年8月後首見。當中，港島區連續3個月出現有關情況，連同3月及4月，共有5個月未有單位落成。

今年首10個月，仍是新界區私宅落成量最多，達6,038伙，惟較去年同期少約49.3%。九龍區錄3,708伙，按年跌幅約21.6%。港島區暫錄824個單位落成，按年減約61.2%。至於今年截至10月落成單位量為逾8年同期最少，比去年同期的18,753伙，也大減約43.6%，而去年同期相關數字當時已達標約82%。

此外，今年首10月私宅落成量中，實用面積約431方呎以下細單位仍佔最多，達5,702個，佔整體約53.9%，比較去年同期少2,625伙，減幅約31.5%。其次是實用面積約431至752方呎中小型單位，落成量3,713伙，佔整體約35.1%。實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位落成最少，暫只有113伙，佔約1.1%。