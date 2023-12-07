一手申預售連續兩月清零 12年首見

HENLEY PARK示範單位以法式公寓為設計主題。左為林達民，右為恒地物業代理營業（一）部副總經理鄧鳳賢。

樓市購買力不足，發展商放緩推盤步伐。據地政總署資料，撇除資助出售房屋項目，11月未有任何私樓入紙申請預售樓花，已連續兩個月零申請，為2011年9月後的逾12年首見。

由於獲批預售單位量較新申請為多，截至11月底待批預售項目有30個，涉及13,447伙，按月再減772伙，連跌6個月，為2021年9月後逾兩年最少。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該單位預計明年開放予公眾參觀，而上月新盤成交佔約四分之一來自啟德區，其中約四至五成為專才買家，而該盤計劃引入THE HENLEY系列早前推出的提前付清樓價現金回贈優惠。

此外，同系啟德天瀧、旺角利奧坊‧曦岸、利奧坊‧凱岸、利奧坊‧壹隅、尖沙咀本木，以及北區高爾夫‧御苑，聯同美聯物業推出置業優惠，於本月底前經該行購買指定單位，各項目首3名買家可獲贈約一萬元家庭電器購物禮券，總值約18萬元。

恒地多個樓盤夥美聯推家庭電器禮券。右為恒地物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。 每月累積待批預售數目