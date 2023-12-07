一手申預售連續兩月清零 12年首見
樓市購買力不足，發展商放緩推盤步伐。據地政總署資料，撇除資助出售房屋項目，11月未有任何私樓入紙申請預售樓花，已連續兩個月零申請，為2011年9月後的逾12年首見。
由於獲批預售單位量較新申請為多，截至11月底待批預售項目有30個，涉及13,447伙，按月再減772伙，連跌6個月，為2021年9月後逾兩年最少。
HENLEY PARK擬增回贈優惠
部分發展商開始準備明年銷售部署，配合啟德體育園未來落成，恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK，昨開放提供該景觀的現樓連裝修示範單位供傳媒預覽，單位為1A座32樓A室，實用面積937方呎，三房連套房間隔。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該單位預計明年開放予公眾參觀，而上月新盤成交佔約四分之一來自啟德區，其中約四至五成為專才買家，而該盤計劃引入THE HENLEY系列早前推出的提前付清樓價現金回贈優惠。
此外，同系啟德天瀧、旺角利奧坊‧曦岸、利奧坊‧凱岸、利奧坊‧壹隅、尖沙咀本木，以及北區高爾夫‧御苑，聯同美聯物業推出置業優惠，於本月底前經該行購買指定單位，各項目首3名買家可獲贈約一萬元家庭電器購物禮券，總值約18萬元。
另外，英皇國際(00163)集團副主席楊政龍表示，於今年底前促成旗下香港仔澄天成交的代理，可獲澳門酒店住宿及演唱會門票兩張，名額3個。
名日•九肚山900萬重售
新盤市場交投未算活躍，部分終止交易後重售，樓價亦有折讓。長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山2座25樓E室連天台特色戶，實用面積505方呎，天台231方呎，兩房間隔，成交價900萬元，呎價約17,822元，買家可享車位認購權。據成交紀錄冊，上述易手單位於2020年11月曾以998.6萬元成交，上月終止交易，最新做價較原先低近一成。
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