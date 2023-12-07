買樓風險高 市民紛轉租

細單位3.2厘回報 連升5個月 逾9年高 本港住宅樓價顯著下滑，租金則受惠通關及專才計劃而連月回升，帶動回報率節節向上。其中，實用面積約431方呎以下細單位，截至今年10月回報漲至3.2厘，罕有連升5個月，為2014年5月以來逾9年最高，追貼定存息口。市場人士預計，樓市持續疲弱下，租金回報會持續上升。

據差餉物業估價署最新數字，10月有4個面積類別的單位租金回報上升，其中上述細戶回報率較9月上升約0.1個百分點，自今年6月開始向上，累積漲約0.5個百分點，現時本港主要大型銀行3個月定期存款年利率約4.2至4.7厘，即該類單位回報只低至少約一厘。

其他3個回報率上升的類別單位，分別為實用面積約431至752方呎中小型單位，10月租金回報率約2.7厘，按月升約0.1個百分點，亦創2016年8月以來最高。

代理估樓價續受壓 實用面積約753至1,075方呎中型單位及實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，同樣按月升約0.1個百分點，並連漲兩個月，回報率分別升至2.5厘及2.4厘，分別創2017年2月及2016月8月以來最高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去兩年間，本港樓價跌幅約20%，創約6年半新低，相反租金持續向上，主要受惠於今年通關後，海外員工及內地學生重返市場，加上大量專才計劃申請批出，租賃需求大增，在樓價及租金走勢背道而馳下，帶動回報率向上。他又指，未來數月樓價仍會受壓，惟租金料持續平穩向上，預期回報率仍會再上升。

泓亮諮詢及評估董事張翹楚則認為，租金回報率屬「有壓力」升幅，因為銀行定存及按揭貸款息率，均比住宅收租回報高出不少，而且買樓還要負擔跌價風險。不過，私宅租金仍保持升勢，雖然不能期望再有大幅增長，但樓價自從去年起已跌近兩成，倘若明年再下調約5%，估計租金回報還有約0.2至0.3厘的上升空間。

映日灣呎租58.1元 近期部分住宅單位租金回報不俗。中原余仲平指出，荃灣映日灣3座中層J室一房戶，實用面積約284方呎，享市景，月租叫價1.65萬元，放盤不足一星期，以零議價租出，呎租約58.1元。租客為年輕夫婦。業主於2019年8月以507.9萬元一手買入單位，租金回報約3.9厘。

利嘉閣余文偉稱，長沙灣耀輝大廈高層B室兩房戶，實用面積約219方呎，以月租9,600元獲承租單位，呎租約43.8元。據悉，業主於今年才以約300萬元購入，租金回報約3.8厘。

內地客帶動粉嶺租務 通關後內地客對粉嶺住宅的租務需求顯著上升，刺激區內交投量向上。世紀21奇豐黎樹森指，該區租金回報率由近兩年，回升至近日的約3厘，估計是樓價回落所致，因為同區細單位月租於過去兩至3年，租金未見大幅上揚，普遍維持約一萬至1.2萬元。他指，個別沒裝修單位偶爾會跌穿一萬元，有裝修及傢俬的租盤則曾獲高價承租。

中原劉德興透露，區內牽晴間2座中層A室兩房戶，實用面積約393方呎，放盤開價約1.3萬元，議價後以1.23萬元租出，呎租約31.3元。業主於2015年以426萬元購入，是次租金回報約3.5厘。

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