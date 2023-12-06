專家視野：內房危機或累明年GDP僅增2.8%

內地明年經濟不宜看得太好，由於預期房地產活動下行會抑制投資活動和消費者信心，2024年實際國內生產總值（GDP）增速將放緩至4.4%。消費和服務業應可以延續疫情後的復甦趨勢，超額儲蓄小幅釋放也有一定幫助。而預計出口邊際改善，雖然美國經濟增長或會有所放緩，但全球科技周期應可以觸底反彈。

此外，財政政策溫和擴張有助於提振整體經濟增長，但仍預計基建投資增速有所放緩。消費物價指數（CPI）增速可能提高至1.2%，隨着美元匯價向下，明年底人民幣兌每美元或小幅升值至7.15。

地產新開工面積看跌10% 明年房地產新開工面積料將進一步下降10%，銷售面積和投資均進一步下降5%。房地產活動的深度調整將持續影響地方政府財力和支出能力，抑制相關的製造業需求和投資，並阻礙消費進一步修復。與房地產相關的壞帳可能會上升，很多銀行可能需要數年才能清理完這些壞帳。地方財政狀況持續承壓，預計未來會有更多地方隱性債務重組和置換。不過，中國儲蓄率較高、銀行體系流動性充裕，而且銀行國有成分較高，這都意味着中國不太可能立即陷入嚴重的債務危機。

供應鏈轉移 外企投資減 雖然迄今為止供應鏈轉移尚未對中國宏觀層面的出口產生顯著影響，但出口商仍在持續將部分生產線從中國遷出。近期外商直接投資大幅下滑，部分是由於企業留存收益下降、美元融資成本較高等短期因素，但也反映出脫鈎壓力持續，預計外商直接投資或無法回到疫情前水平，將不利於未來出口增長。

基本預測所面臨的風險主要來自房地產下行幅度加深，以及地方政府債務重組的速度和規模。由於市場情緒依然低迷，在悲觀情景下，明年房地產銷售和投資可能進一步下滑10%或以上，拖累經濟增長放緩至3%以下，人民幣兌每美元也可能出現更大幅度的貶值。

房地產下行加劇將導致地方財政狀況進一步惡化，意味着地方隱性債務重組的節奏需要加快，中央政府應推出更為顯性和強力的財政支持。

進口轉弱恐拖累全世界 即使如此，在此情景下，預計中國不會出現嚴重的信貸緊縮或典型的金融危機，而是主要通過進口轉弱拖累全球其他地區。

總括而言，基本預測所面臨的風險主要來自房地產下行幅度加深、地方政府債務重組的速度和規模，以及全球貿易。如果房地產下行超過預期，即使政策支持進一步加碼，2024年經濟增速仍可能回落至2.8%，2025年僅小幅高於4%。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家 汪濤