二手慘淡：河畔320萬轉手7年低 輸逾兩成

市場購買力薄弱，樓價失去支持，再有新界細價盤以低價兼蝕讓成交。沙田河畔花園兩房戶僅以320萬元售出，創2016年底後新低，原業主持貨約6年輸逾兩成。

利嘉閣馮澤源指出，屋苑E座低層8室，實用面積約242方呎，以約378萬元放售，已屬蝕讓價，終再減約58萬元售出，呎價約13,223元。資料顯示，是次做價為該盤約7年前低位；原業主於2017年以約405萬元購入單位，現帳面虧損約85萬元或約21%。

傲雲峰兩房蝕200萬 新界大型屋苑東涌映灣園，最新有特色單位蝕讓售出。美聯吳楚興指出，屋苑8座低層連平台三房戶，實用面積約592方呎，劈價約90萬元，成交價約695萬元，呎價約11,740元，3年貶值約18萬元。

將軍澳日出康城再錄虧損買賣。美聯劉世華表示，區內領都11座左翼中層C室，實用面積約1,005方呎，四房間隔，減價100萬元，以1,060萬元售出，呎價約10,547元，原業主持貨約4年帳蝕約65萬元。

市區指標屋苑同樣慘淡。中原葉文浩表示，土瓜灣傲雲峰7座中層F室兩房戶，實用面積約535方呎，放盤10天速減約50萬元，以790萬元成交，呎價約14,766元。原業主持貨約3年半帳面勁蝕約200萬元，物業貶幅約20.2%。

利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園R座中層1室三房戶，實用面積約616方呎，以950萬元放售，減至870萬元成交，呎價約14,123元。單位2019年至今貶值約177萬元。

富榮已補價650萬沽 此外，已補價自由市場居屋大冧價。世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園16座極低層C室，實用面積約592方呎，累減約170萬元，以約650萬元售出，呎價約10,980元。原業主於2020年2月以約860萬元購入單位，現帳面損手約210萬元，蝕幅約24.4%。