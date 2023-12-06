產經

中環中心全層傳7.5億沽 呎價高峰插四成

市傳剛易手的中環中心高層全層商廈單位面積約2.69萬方呎。 市傳剛易手的中環中心高層全層商廈單位面積約2.69萬方呎。
市傳剛易手的中環中心高層全層商廈單位面積約2.69萬方呎。
本港經濟未見色，甲級寫字樓湧現企業撤租或大幅縮減樓面個案，令商廈售價及租金持續插水。市場消息指出，中環中心高層全層商廈單位，市傳以約7.5億元易手，成交呎價不足2.8萬元，較項目高峰期呎價跌逾四成。
鄧成波家族等蝕讓商住樓
據悉，上述全層單位面積約26,967方呎，以市傳成交價計算，成交呎價約27,812元。早於2017年多個投資者斥約402億元向長實集團(01113)購入中環中心大部分樓面連車位，當時單位平均購入呎價約3.3萬元。其後於2018年有投資者售出其中兩層，成交呎價約5萬元。近月世茂集團(00813)主席許榮茂私人持有的31樓，亦以約14億元在市場放售，呎價約2.8萬元。
另方面，鄧成波家族及其他投資者持有的深水埗欽州街56號明輝大廈全幢商住樓，市傳以約8,560萬元易手，以項目建築面積共約13,637方呎計算，成交呎價約6,277元。
據了解，上述家族於2018年以約7,000萬元購入該廈地下及1樓商舖，以及2至13樓其中12個單位，合共佔有物業約一半業權；其他12個住宅單位由另一業主持有。依此粗略估計，該家族持有該批單位現有價值，較購入價低約39%。
鰂魚涌銀主舖料13年貶27%
消息指，鰂魚涌海光苑地下雙號A銀主舖，建築面積約210方呎，市傳以約1,300萬元成交。物業約13年貶值約27.8%。區內太古城車位租賃交投旺，中原曾柏賢指，屋苑4期地下雙號車位以4,200元租出，為近兩個月新高。美聯吳肇基則稱，11月該屋苑錄約35宗同類個案，近期成交月租約3,700至3,800元。
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