中環中心全層傳7.5億沽 呎價高峰插四成

本港經濟未見色，甲級寫字樓湧現企業撤租或大幅縮減樓面個案，令商廈售價及租金持續插水。市場消息指出，中環中心高層全層商廈單位，市傳以約7.5億元易手，成交呎價不足2.8萬元，較項目高峰期呎價跌逾四成。

另方面，鄧成波家族及其他投資者持有的深水埗欽州街56號明輝大廈全幢商住樓，市傳以約8,560萬元易手，以項目建築面積共約13,637方呎計算，成交呎價約6,277元。

據了解，上述家族於2018年以約7,000萬元購入該廈地下及1樓商舖，以及2至13樓其中12個單位，合共佔有物業約一半業權；其他12個住宅單位由另一業主持有。依此粗略估計，該家族持有該批單位現有價值，較購入價低約39%。

鰂魚涌銀主舖料13年貶27% 消息指，鰂魚涌海光苑地下雙號A銀主舖，建築面積約210方呎，市傳以約1,300萬元成交。物業約13年貶值約27.8%。區內太古城車位租賃交投旺，中原曾柏賢指，屋苑4期地下雙號車位以4,200元租出，為近兩個月新高。美聯吳肇基則稱，11月該屋苑錄約35宗同類個案，近期成交月租約3,700至3,800元。