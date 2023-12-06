天水圍新盤周六發售
YOHO WEST次輪322伙 304萬入場
焦點新盤準備新一輪銷售，新鴻基地產(00016)旗下天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，昨日公布銷售安排，落實周六作次輪賣樓，推售322伙。新地副董事總經理雷霆表示，當中310伙將以價單形式發售，另有12伙招標出售。
上述價單發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元。次輪銷售將於周四下午2時截票，發售當日上午9時起展開銷售。
雲海洋房5890萬成交
同系馬鞍山雲海別墅昨以5,890萬元招標售出Lily Avenue 9號洋房，實用面積2,699方呎，三房雙套間隔，連734方呎花園，呎價約21,823元。
晉環變相減最多三成
市區鐵路項目減價迎戰。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨再修訂價單，將32個單位折扣率增加至最高28%，部分同時下調定價，連同回贈計變相減價最多近三成，新價單於周六起生效。
是次變相減價的單位戶型涵蓋一房至三房，一房佔23伙為最多，而且定價減幅亦較大。當中，1A座5樓D室連平台一房戶，定價下調逾16%後，折實價減至1,060.4萬元，折實呎價約27,687元，實際減價387.6萬元或26.7%，另設2.5%回贈。該盤昨日錄得7宗終止交易個案，共涉額逾1.5億元。
另外，譚雅士家族的薄扶林道128號Jessville，上載首份銷售安排，落實下周一至周三起首推4伙招標發售。
BAKER CIRCLE系列套28億
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE系列，已推出的3期累沽459伙，套現約28億元，平均成交呎價約21,587元。恒基物業代理營業（一）部副總經理鄧鳳賢稱，單計BAKER CIRCLE‧GREENWICH已售出120伙，涉額共約6.6億元。
同時，該公司（二）部總經理韓家輝表示，旗下部分住宅項目聯同中原地產向新買家送贈聖誕置業優惠。由即日起至12月31日，經該公司購買啟德天瀧、鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、旺角利奧坊‧壹隅、利奧坊‧曦岸及利奧坊‧凱岸共6個項目首3名買家，可獲贈價值約一萬元「五星級酒店聖誕盛宴」，名額共18個。
明寓推售現樓複式單位
豪宅交投加快，市區現樓項目趁勢推售特色戶。佳明集團(01271)的何文田明寓，昨開放連家具複式戶予傳媒參觀。集團營業及市務總監馮倩平稱，該單位為11樓及12樓B室，實用面積2,718方呎，四房雙套間隔，以招標形式發售，期望成交呎價可達4萬元。
上述現樓連家具示範戶斥約200萬元打造，下層為客廳及飯廳，層與層之間約3.5米高，實用面積逾750方呎，加上橫排玻璃幕牆，景觀開揚。單位同時設西式的開放式廚房，以及梗廚設計的中式廚房。上層設主人套房，兩間睡房及家庭區。示範戶將周末起向公眾開放。該盤開售至今累沽15伙，套現逾9億元，僅餘3伙複式戶待售。此外，該集團部署2024年底推售粉嶺項目，而北角堡壘街項目計劃2025年底推出。
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