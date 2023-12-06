天水圍新盤周六發售

YOHO WEST次輪322伙 304萬入場 焦點新盤準備新一輪銷售，新鴻基地產( 00016 )旗下天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，昨日公布銷售安排，落實周六作次輪賣樓，推售322伙。新地副董事總經理雷霆表示，當中310伙將以價單形式發售，另有12伙招標出售。

上述價單發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元。次輪銷售將於周四下午2時截票，發售當日上午9時起展開銷售。

雲海洋房5890萬成交 同系馬鞍山雲海別墅昨以5,890萬元招標售出Lily Avenue 9號洋房，實用面積2,699方呎，三房雙套間隔，連734方呎花園，呎價約21,823元。

晉環變相減最多三成 市區鐵路項目減價迎戰。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨再修訂價單，將32個單位折扣率增加至最高28%，部分同時下調定價，連同回贈計變相減價最多近三成，新價單於周六起生效。

是次變相減價的單位戶型涵蓋一房至三房，一房佔23伙為最多，而且定價減幅亦較大。當中，1A座5樓D室連平台一房戶，定價下調逾16%後，折實價減至1,060.4萬元，折實呎價約27,687元，實際減價387.6萬元或26.7%，另設2.5%回贈。該盤昨日錄得7宗終止交易個案，共涉額逾1.5億元。

另外，譚雅士家族的薄扶林道128號Jessville，上載首份銷售安排，落實下周一至周三起首推4伙招標發售。

同時，該公司（二）部總經理韓家輝表示，旗下部分住宅項目聯同中原地產向新買家送贈聖誕置業優惠。由即日起至12月31日，經該公司購買啟德天瀧、鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、旺角利奧坊‧壹隅、利奧坊‧曦岸及利奧坊‧凱岸共6個項目首3名買家，可獲贈價值約一萬元「五星級酒店聖誕盛宴」，名額共18個。

上述現樓連家具示範戶斥約200萬元打造，下層為客廳及飯廳，層與層之間約3.5米高，實用面積逾750方呎，加上橫排玻璃幕牆，景觀開揚。單位同時設西式的開放式廚房，以及梗廚設計的中式廚房。上層設主人套房，兩間睡房及家庭區。示範戶將周末起向公眾開放。該盤開售至今累沽15伙，套現逾9億元，僅餘3伙複式戶待售。此外，該集團部署2024年底推售粉嶺項目，而北角堡壘街項目計劃2025年底推出。