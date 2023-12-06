簡訊一覽
●太古公司（A股︰00019，B股︰00087）擬於2025年5月股東周年大會結束為止約一年半內，斥最多60億元回購股份，兩類普通股均為回購對象，回購價不會超過事前5個交易日收市價的5%。
●商湯(00020)再發公告反駁沽空機構的指控，提到控股股東湯曉鷗自商湯上市以來，並無出售任何由其實益擁有的商湯股份，湯與其餘3名執行董事已承諾明年12月30日之前不會出售去年11月30日由本人或其控制實體持有或實益擁有的任何股份。商湯亦從未與沽空報告內所列「未披露公司關聯方」的公司進行任何須予披露的交易，該等公司均為不活動公司或無營運實質業務。
●富智康集團(02038)宣布，將向位於印度從事高科技製造產業的全資附屬公司注資，總金額5,000萬美元，作為營運資金及一般企業之長期投資用途，該注資目前計劃將於本月生效。
●嘉耀控股(01626)啟動新型煙草研究項目，已和中國農業科學院麻類研究所等機構建立聯合實驗室，開展電子煙技術創新與研究成果轉化，預計明年上半年有相關成果應用到產品並推出市場。
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