金價下年樂觀睇2400關

芝商所FedWatch工具顯示，美國最快明年3月掉頭減息的機會率略為升至62.4%，現貨金周二高位整固，曾升0.6%，每安士高見2,041.28美元。

其他貴金屬方面，現貨銀曾經上升0.54%，每安士高見24.6375美元；現貨白金曾上升0.9%，每安士高見925美元；現貨鈀金曾上升0.99%，每安士高見986.05美元。之後隨着金價升幅收窄，均有所回吐。

經歷周一亞洲早段突然飆漲後，金價走勢暫時缺乏方向。不過，道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑表示，貨幣政策轉向、經濟增長放緩及金融市場波動加劇有望利好黃金，而且需求持續增加，對金價明年交易區間預測為1,950至2,200美元，樂觀情況下為2,200至2,400美元。

道明證券大宗商品策略主管梅萊克亦因應央行購買力強勁，以及美國掉頭減息，預期金價明年次季平均處於2,100美元。

薩爾瓦多Bitcoin投資扭虧 加密貨幣同樣受惠息口可能回落，首個以比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣的中美洲小國薩爾瓦多亦「守得雲開」。促成此事的總統布克萊稱，該國持貨終於有賺，儘管只是362萬美元（約2,823萬港元），但強調無意減持，「我們完全清楚（比特幣）價格未來會繼續波動，但這不影響我們的長遠策略」，更反擊那些批評薩瓦爾多擁抱比特幣的人，「撤回言論、道歉，或者起碼承認我們終於有賺」才是負責任的做法。

然而，加密幣經歷周一爆升亦稍見回吐，「一哥」比特幣於4萬美元大關拉鋸，昨曾低見39,968美元，跌1.99%；「二哥」以太幣曾跌1.96%，低見2,190.72美元。