澳洲利率維持4.35厘 澳元軟

澳洲央行在昨日的本年最後一次議息會議，一如市場預期維持指標利率在4.35厘不變，續處12年高位。分析師指，澳央行下次貨幣政策會議要到明年2月才會舉行，由現在到明年會議期間只要通脹稍高，都很有機會觸發新一次加息。

澳元匯價昨跌約0.63%，兌美元報0.6577；兌港元為5.1424。澳元偏軟主要因為澳央行會後聲明對於會否再加息缺乏方向，只重申是否進一步加息將取決於經濟數據，以及對風險的評估。澳洲10年期政府債券孳息率亦連跌兩個交易日，昨報4.376厘，兩日累跌15.8點子。

雖然距離下次議息相隔達兩個月，令澳央行明年首個議息會議加息機會大增，但經濟師Callam Pickering直言，澳央行除了要對付通脹之外，亦要考慮經濟增長。事緣過去5季人均零售額一直下降，較峰值少4.2%，並且本季肯定會再跌。在家庭可支配收入下降後，動用家庭儲蓄便成為推動消費的關鍵。

星零售轉跌 搶AI人才 此外，新加坡零售銷售結束8連升，10月按年跌0.1%，前值升0.8%；季調後按月跌0.8%，較前值跌1.6%收窄。扣除汽車的零售銷售按年跌1%，前值升0.5%。10月總零售額估算值增至40億坡元（約233.6億港元）；扣除汽車總零售額增至36億坡元（約210.24億港元）。

另外，星洲繼續搶人才，副總理黃循財稱，作為國家發展技術戰略的一部分，新加坡希望透過培訓當地人及從海外招募人才，將人工智能（AI）從業員數量增加兩倍至1.5萬人。當地的修訂後AI策略，旨在建立負責任及可信賴的生態系統，同時防止不良影響或濫用。