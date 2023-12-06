野村：內銀房地產不良率趨升

市場關注內地銀行不良率問題，日資券商野村香港及中國金融和金融科技研究主管唐聖波表示，現時銀行的房地產不良率約3至5%，預期明年或保持相當高水平，甚至有上升趨勢，但認為情況可控，不會對整體不良率造成太大壓力，而整體不良率料今年已見頂，明年可回落。

來季面臨淨息差壓力 唐聖波相信，中國人民銀行下調貸款市場報價利率（LPR），以及存量房貸利率對內銀淨息差的影響將會持續，來季可能面臨新一波淨息差壓力，但估計人行將會引導銀行降低存款利率，相信明年第二季淨息差壓力放緩，目前的基準預測，內銀明年淨息差錄得高單位數回落。

野村中國消費及地產行業研究部主管董季舟坦言，即使近期有傳中央政府有不同扶持政策，例如房企融資「白名單」，但未見有推出的明確信號，亦無迹象可見具有效措施能解決現時的信心危機及內房融資問題，對明年內房抱悲觀態度。內房問題已積壓逾兩年，亦愈來愈複雜，包括更多房企在年內出現債券違約，假設情況持續，民營房地產發展商資金緊張將進一步惡化。

他認為，要拯救樓市，須刺激買家的入市意欲，如降低一線城市的首付比例、取消限購措施等，當一線城市表現恢復，再帶動其他下線城市的樓市活動。

房地產活動影響產業鏈其他行業，董氏指，宏觀經濟疲弱，加上樓市下行，削弱消費情緒，導致消費降級，除非宏觀環境顯著改善，否則情況不會明顯復甦。

消費降級加劇內地電商競爭，野村中國互聯網及新媒體研究部主管史家龍表示，近年直播增長放緩，促使短片社交平台抖音、快手等加快電商業務布局，令行業競爭更加劇烈，認為內地互聯網行業面對宏觀逆風，整體表現仍穩健。