東京核心通脹2.3%降溫 幣策勢續鬆

被視為日本全國通脹領先指標的日本東京地區核心消費者價格指數（CPI），11月按年上升2.3%，升幅較10月的2.7%放緩，也低於市場預測中值2.4%，顯示日本由成本推動的物價壓力有所緩解，這或為日本央行本月19日議息會議，提供維持超寬鬆貨幣政策不變的理據。雖然日本加息機會渺茫，但日圓匯價昨日上升約0.21%，兌每美元報146.89，兌港元在5.3算。

市場料明年7月收水 上述CPI已經撇除波動較大的生鮮食品價格，上月升幅放緩，主要是因為電力和天然氣價格下降。在進一步剔除能源價格之後，該CPI在11月按年增長3.6%，同樣較10月的3.8%升幅放緩，也是連續第3個月升幅減慢，這些都支持了日本央行近期的觀點，即物價壓力正在減弱。

第一生命經濟研究所經濟學家星野卓也表示，日本工資跟不上物價漲幅，導致消費放緩。如果需求沒有跟上，物價上漲就不會繼續；如果考慮到美國經濟也在放緩，「我認為日本央行在修改政策時將會更謹慎」。

不過，有「日圓先生」之稱的經濟學者榊原英資預計，日本央行在明年7月會走向貨幣緊縮，使日圓匯價升值；一旦日本央行加速緊縮及態度積極，或推動日圓兌每美元升至120水平，相當於每百日圓兌6.5港元。

不過，全年來看，日本食品漲價情況仍然明顯。日本帝國數據庫上周發布的調查顯示，2023年漲價食品達3.23萬種，與出現創紀錄漲價潮的2022年2.5萬種相比大幅擴大25.71%。原材料價格高漲及人手不足引發的工資上漲紛紛轉嫁給銷售價格。該機構預計，大規模漲價預計到2024年春季才趨於平息。不過之後預計將面臨日圓貶值長期化，以及人手不足更趨嚴重等問題，可能會出現斷斷續續的漲價潮。

南韓GDP按年增1.4% 至於南韓央行公布，經修訂後第三季國內生產總值（GDP）按年增長1.4%，按季增長0.6%，兩者與初值一致，並預計今年全年經濟增長1.4%，創3年來最慢增速。

另外，南韓11月CPI按年上升3.3%，較10月放緩0.5個百分點；按月跌0.6%，是去年11月以來首次下跌，亦是2020年10月以來最大跌幅。扣除食品及能源價格的11月核心CPI按年上升3%，較10月回落0.2個百分點。