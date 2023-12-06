美元料回調 中資股看俏

專家估美明年減息 資金轉捧新興市 雖然中國經濟增長放緩的風險備受市場關注，惟時值年關之際，先後有海外金融機構，包括資產管理公司普徠仕、景順及瑞銀資管等，都不約而同地預計，明年美國利率周期將逆轉，美元會轉弱，新興市場將成資金去處，而中國的資產估值已極端低殘，明年有望觸底反彈，吸引資金重新流入。若應用股神巴菲特「別人恐懼我貪婪」的投資智慧，目前估值低殘的中國市場，有望在明年打一場「翻身戰」！

美國投資管理上市公司普徠仕（T. Rowe Price）新興市場探索股票策略基金經理楊俊稱，明年仍需在投資組合上平衡經濟衰退和通脹風險，亦要持有一定額度的現金，為投資提供靈活性和彈性；又認為中資股的投資情緒及估值已接近極端，難以再惡化，一旦內地當局在政策刺激上更進取，採取促進增長（Pro-growth）的立場，料中國股市將觸底反彈，資金可能會重新流入。

普徠仕睇好旅遊工業股 楊續指，內地市場已疲弱兩至3年，外國資金流出量近乎到盡頭，最近3至4個月內地股市表現有好轉，市場開始變得分化，不單止只有淨流出和所有股票下跌的局面，亦有些股票重拾升軌，認為多元發展有助內地資本市場良好發展。

對於外資能否在未來順利回歸，他指將視乎內地當局會否投放更多政策資源到民生，只要民生好，就能帶動行業增長，令企業收入及盈利能力回歸，從而吸引外資回流，他較看好下行周期已到底的旅遊相關股和工業股。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，目前中國經濟需面對的最大問題仍是房地產市場，內房在市場情緒及數據上均表現疲弱，政策效果可能會在明年上半年顯現出來，料明年內地經濟增長約為4.5至5%。由於明年是美國大選年，相信美國對中國採取強硬態度不會再是優先考慮的事情。

瑞銀：經濟漸穩 估值吸引 瑞銀資產管理多資產策略主管Evan Brown則認為，目前內地經濟活動在審慎的財政和貨幣刺激措施下已趨於穩定，加上中國股票估值較低，故即使經濟增長放緩，內地股市仍能有不錯表現。

關於新興市場，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預期，全球整體經濟在明年上半年溫和放緩，下半年開始復甦，但各地區經濟情況分化；若美國明年上半年開始減息，美元將走弱，雖然接下來地緣政治風險仍較高，但股票有巨大潛力，特別是周期性小型股、亞洲及新興市場投資等方面。

趙耀庭稱，過去美國衰退，每次初期新興市場股市都會跑贏，相信今次也不例外，故看好明年新興市場包括中國股市的表現。楊俊亦認為，新興市場將展開多年投資周期，有望長期利好股市「遺珠」，下一階段將為「自下而上」的個股分析帶來機遇。

不過，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec補充，全球市場持續充斥有關通脹和經濟衰退風險的不確定因素，市場正處於觀望狀態，現在並非挺身投資，大膽押注資產配置的時機。該機構的多元資產投資組合目前圍繞4個關鍵主題配置，包括增加現金比重、高收益債券及新興市場債券比重、實物資產比重，以及精選股票比重，包括日股。

美衰退而新興市受壓現象未來或逆轉