產經

美元料回調 中資股看俏

中國股市明年料觸底反彈，資金可能會重新流入。 中國股市明年料觸底反彈，資金可能會重新流入。
中國股市明年料觸底反彈，資金可能會重新流入。
專家估美明年減息 資金轉捧新興市
雖然中國經濟增長放緩的風險備受市場關注，惟時值年關之際，先後有海外金融機構，包括資產管理公司普徠仕、景順及瑞銀資管等，都不約而同地預計，明年美國利率周期將逆轉，美元會轉弱，新興市場將成資金去處，而中國的資產估值已極端低殘，明年有望觸底反彈，吸引資金重新流入。若應用股神巴菲特「別人恐懼我貪婪」的投資智慧，目前估值低殘的中國市場，有望在明年打一場「翻身戰」！
美國投資管理上市公司普徠仕（T. Rowe Price）新興市場探索股票策略基金經理楊俊稱，明年仍需在投資組合上平衡經濟衰退和通脹風險，亦要持有一定額度的現金，為投資提供靈活性和彈性；又認為中資股的投資情緒及估值已接近極端，難以再惡化，一旦內地當局在政策刺激上更進取，採取促進增長（Pro-growth）的立場，料中國股市將觸底反彈，資金可能會重新流入。
普徠仕睇好旅遊工業股
楊續指，內地市場已疲弱兩至3年，外國資金流出量近乎到盡頭，最近3至4個月內地股市表現有好轉，市場開始變得分化，不單止只有淨流出和所有股票下跌的局面，亦有些股票重拾升軌，認為多元發展有助內地資本市場良好發展。
對於外資能否在未來順利回歸，他指將視乎內地當局會否投放更多政策資源到民生，只要民生好，就能帶動行業增長，令企業收入及盈利能力回歸，從而吸引外資回流，他較看好下行周期已到底的旅遊相關股和工業股。
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，目前中國經濟需面對的最大問題仍是房地產市場，內房在市場情緒及數據上均表現疲弱，政策效果可能會在明年上半年顯現出來，料明年內地經濟增長約為4.5至5%。由於明年是美國大選年，相信美國對中國採取強硬態度不會再是優先考慮的事情。
瑞銀：經濟漸穩 估值吸引
瑞銀資產管理多資產策略主管Evan Brown則認為，目前內地經濟活動在審慎的財政和貨幣刺激措施下已趨於穩定，加上中國股票估值較低，故即使經濟增長放緩，內地股市仍能有不錯表現。
關於新興市場，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預期，全球整體經濟在明年上半年溫和放緩，下半年開始復甦，但各地區經濟情況分化；若美國明年上半年開始減息，美元將走弱，雖然接下來地緣政治風險仍較高，但股票有巨大潛力，特別是周期性小型股、亞洲及新興市場投資等方面。
趙耀庭稱，過去美國衰退，每次初期新興市場股市都會跑贏，相信今次也不例外，故看好明年新興市場包括中國股市的表現。楊俊亦認為，新興市場將展開多年投資周期，有望長期利好股市「遺珠」，下一階段將為「自下而上」的個股分析帶來機遇。
不過，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec補充，全球市場持續充斥有關通脹和經濟衰退風險的不確定因素，市場正處於觀望狀態，現在並非挺身投資，大膽押注資產配置的時機。該機構的多元資產投資組合目前圍繞4個關鍵主題配置，包括增加現金比重、高收益債券及新興市場債券比重、實物資產比重，以及精選股票比重，包括日股。
美衰退而新興市受壓現象未來或逆轉美衰退而新興市受壓現象未來或逆轉
美衰退而新興市受壓現象未來或逆轉
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