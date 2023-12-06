絲絲講場：中國豬商蝕入肉 3巨頭負債2700億

內地經濟差，除咗體現喺就業市場外，仲體現喺中國人嘅主要肉食──豬肉價格身上。話說內地豬肉產量創歷史新高，但需求未有同步增加，加上政策對物價嘅價格指導效應，今年以來，作為全球最大豬肉消費國嘅內地，豬價一直在反覆向下，即使如今踏入冬季嘅節慶旺季，豬價仍未止跌，有指蝕咗超過一年半嘅養豬巨企，都搞到債台高築，真係年關難過！

賣走農場 資不抵債 中國人每年消費世界上一半嘅豬肉，一年產值講緊成2,000億美元（約1.56萬億港元），但近年豬肉供需失衡，加上內地政府僅象徵式增購官方豬肉儲備，無助豬價止跌。內地3大上市養豬企業，包括牧原股份、溫氏股份、新希望發布今年上半年嘅業績報告顯示，上半年合共虧損約104億元人民幣，負債總額超過2,700億元人民幣。

事實上，呢次豬價下跌周期始於2021年中，雖然去年曾經反彈，但為時短暫，整體反覆向下走勢未改，如今已過了接近21個月，長期「捱打」狀態令呢啲養豬巨企嘅經營壓力吃不消！其中作為全球第5大豬肉生產商嘅新希望舊年就出售咗農場，至於一度成為內地第二大養豬企業嘅江西正邦科技舊年就因資不抵債而須進行重組。更有媒體統計，截至今年9月底，內地養豬業前10名生產商嘅淨負債總額已增加13%。

從呢個「豬」指標可以推斷，內地經濟復甦與預期落差甚大，再不扭轉形勢，重建市場信心，更大挑戰還在後頭！

余絲韻