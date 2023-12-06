蔚來上季蝕46億 購工廠獨立造車

董事長：可望減10%成本 上季蔚來收入總額按年增長46.6%至190.66億元，按季更大升1.17倍。其中，汽車的銷售額按年和按季分別增長45.9%和1.42倍至174.08億元。汽車交付量55,432輛，按年增加75.37%，創下季度交付新高紀錄。

不過，期內該企毛利率為8%，顯著低於去年同期的13.3%。其中汽車毛利率按年跌5.4個百分點至11%。管理層在業績報告內解釋，主要由於產品組合變動，部分被電池單位成本的下降所抵銷。

展望本季，管理層預計汽車交付量將介乎4.7萬至4.9萬輛，即按年多約17.3至22.3%，預計收入總額介乎160.79億至167.01億元，按年增長約0.1至4%。公司又透露於昨日簽訂協議，收購江淮汽車第一先進製造基地和第二先進製造基地的生產設備和資產，不含稅總價約為31.6億元。董事長李斌稱，自行造車能減10%成本。