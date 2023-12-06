華信貸評級展望降至負面

滬綜指插穿3千關 穆迪憂經濟增長放緩 滬深股市兩大指數周二跌勢加劇，滬綜指的「3,000點保衞戰」時隔逾5周再度失守，昨收報2,972點，與年內低位2,923點相距不遠之際，國際信貸評級機構穆迪「踩多腳」，將中國的主權信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，雖然評級仍維持在「A1」，但警告當局以財政刺激支持地方政府，及房地產行業的螺旋式下滑正為經濟前景構成下行風險。不過，中國財政部迅速反擊，強調「穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的」。

穆迪曾於2017年把中國主權信貸評級由「Aa3」調低至「A1」，當時乃穆迪1989年來首度調低中國評級；今年9月該機構亦出手將明年內地經濟增長預測調低，由4.5%降至4%，但一直保持中國主權信貸評級為「A1」，意思是信貸風險維持在「低」水平。

不過，今次展望下調至「負面」，則意味中國面臨再被降級風險，穆迪解釋，是次展望調整反映內地經濟將有結構性轉變，中期經濟的增長動力放緩，內地樓市持續收縮的風險提高。

上月另一國際評級機構DBRS晨星（DBRS Morningstar）率先將中國長短期的外幣及本幣發行人評級雙降，理由是中國財政惡化、經濟增長面臨結構性挑戰。今次穆迪報告亦指，愈來愈多證據表明，中央政府不得不向陷財困的地方政府和國企提供財政支持，這對財政、經濟和體制實力構成廣泛風險；又預計明年及後年內地經濟增長均為4%，2026至2030年平均僅增3.8%，主因人口結構疲弱等結構性因素，將導致至2030年的潛在增長率放緩至約3.5%等。

財政部失望 中誠信護航 外媒統計顯示，中央和地方政府單計11月通過發債總計籌資1.95萬億元人民幣，首11個月地方債發行額更達9.14萬億元人民幣，遠超過去年全年約7.4萬億元人民幣。

儘管如此，財政部相關負責人昨點名對穆迪調降的決定感失望，重申中國有能力應對風險挑戰；針對外界對地方債的擔憂，更明確回應指中國防範化解地方債務風險的制度體系已建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張趨勢得到初步遏制。同時地方隱性債規模逐步下降，風險得到緩釋。而近年房地產相關稅收有所下降，但佔地方一般公共預算收入的比重並沒大幅回落，樓市下行為地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響，是可控及結構性的。

主權評級前景轉變或降級，通常標誌着壞消息和市場拋售的低點。Vanda Research環球宏觀策略員Viraj Patel認為，情況很難比目前看淡大市的預期更糟，可能只需要一些時間就能看到反彈。內地評級機構中誠信國際昨晚隨即「護航」，維持中國主權信用評級為「AA+g」，展望「穩定」。

乍現托市手影 人幣照貶 隨着穩增長政策顯效，11月財新中國通用服務業採購經理指數（PMI）錄51.5，為3個月來高位，帶動全月財新中國綜合PMI升至51.6。惟中國股匯兩市昨雙雙回落，由官方開出的人民幣中間價按日下調116點子至7.1127兌每美元，人民幣在岸價因而反覆受壓，市傳主要國有銀行日內於在岸掉期市場將人民幣兌換成美元，並在現貨市場拋售美元以穩定人民幣表現，下午4時30分在岸價仍收報7.142，為一周新低。

A股午後跌幅更進一步擴大，滬深兩大指數昨集體挫逾1%，滬綜指、深成指均以全日最低位收市，急挫1.67%及1.97%，各為10月19日及8月23日後最大單日跌幅，後者更是6周來收市低位，較年內高位累跌22.66%，技術上再陷「熊市」的程度繼續惡化。兩市全日成交8,224.9億元人民幣，外資透過滬深股通淨沽出逾75億元人民幣，為10月19日以來最高。

內地近月加緊發行公債