道指低開 英偉達高層減持涉14億

大型科企再傳來內部人員趁高減持，美股3大指數周二早段繼續整固，道指曾跌193點，報36,010點；標指曾跌15點，報4,554點；納指曾跌63點，報14,121點，但之後倒升。

於人工智能（AI）晶片獨佔鰲頭，並支撐美股升勢的英偉達（Nvidia），被爆管理人員上月實際減持或入表申報計劃減持合共37萬股，涉及貨值約1.8億美元（約14.04億港元），乃至少6年來單月最大金額，股價早段回升2.31%。

商務部預告管閹割版晶片 恰巧美國商務部長雷蒙多喊話，「若你重新設計一塊晶片閹掉特定的技術參數，讓他們（中國）得以發展AI，我很快管制你」；又謂向華出售最尖端AI晶片等如賣美製武器給他們。她稱，中國將迎來更多技術封鎖，「（管制）要恒常改變，我知道商界希望有清晰界線，但很難，科技會轉變，中國會轉變，我們得與時並進。」

Meta與國際商業機器（IBM）則牽頭成立AI聯盟組織，分享技術和減低風險。

其他企業消息，美國電話電報（AT&T）夥拍瑞典的電訊設備商愛立信組建採用ORAN（開放式無線接取網絡）技術的電訊網絡，預計2026年覆蓋於全美七成網絡流量。

ORAN並非新事物，但未有如此大規模的應用藍圖，其採用較多雲端的設備和軟件，愛立信周二早段續升3.8%。未被相中的諾基亞恐失去大客訂單，續冧6.96%，而可望減輕成本的AT&T則升3.54%。

減肥藥龍頭諾和諾德的行政總裁約恩森稱，之前研究Wegovy作為心血管病藥效所得的數據，或助找出為何有些人容易長胖，可能藉此開發出預防癡肥的藥物；副總裁蘭格稱，防肥藥是「聖杯」，料有關研究幾年內有更多發現。諾和諾德早段跌1.65%。

美非製造業PMI勝預期 數據方面，10月份ISM非製造業採購經理指數（PMI）升至52.7點，勝預期，其中商業活動升至55.1點，用工升至50.7點，遜預期，新訂單升至55.5點，符預期。JOLTS職位空缺降至873.3萬個，遜預期。

另外，德國籍的歐洲央行官員施納貝爾稱，區內核心通脹下降得比預期快，令人鼓舞，不太可能再加息，且未有直接排除減息。雖然她不排除數字短期會回升，又補充不能過早宣告戰勝通脹，但觀乎1920年代的超級通脹令德國的央行官員一向較「鷹」，言論出自她口令市場意外，對歐央行明年減息預期顯著升溫，10年期德國國債孳息率觸及2.279厘的約半年新低，德股蓄勢破頂，美匯指數曾升見103.79。