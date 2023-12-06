港PMI擺脫跌勢 成本攀企業盈利受壓

標普全球公布，上月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由10月的48.9，回升至50.1，重上50的盛衰分界線，亦擺脫了連跌4個月的頹勢，但香港私營經濟改善程度相當輕微，直言公司為保銷情，即使成本上升，但對調升售價卻顯得克制，反映企業的盈利受壓。

上月需求降 出口轉弱 該機構指，上月香港營商環境轉趨穩定，企業新增訂單量及產量的跌幅同時放緩，單從來自內地的新增業務來看，其緊縮速度同樣減慢，但外銷出口由升轉跌，主要受經濟疲弱影響，對商品和服務的需求下降。按不同行業劃分，以批發及零售業的減產幅度較小。

此外，企業上月縮減投入品的採購量，跌幅較前一個月溫和，也是目前連續3個月的緊縮期內最低，其跌勢與新訂單及產出的情況一致。此外，企業顧及目前和未來營運，於是增加儲備，提高庫存水平。為持續經營，香港私營企業在11月擴充人手，就業恢復溫和增長，是5月以來最高，因此企業清理積壓的進度比上月更佳。

員工薪酬漲 採購價升 標普又表示，供應商11月連續兩個月縮短供貨時間，反映供應鏈壓力因企業的新業務持續減少而有所紓緩。不過，投入成本卻持續攀升，整體漲幅已連續兩個月升溫，並高於長期平均值，顯示成本通脹居高不下。受訪公司主要歸因於員工成本飆升，有關升幅創8月以來最高。此外，原材料和運輸成本上升，也推高採購價格，但升幅已回落至目前38個月通脹期內的次低。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，11月新訂單和經營活動改善為PMI重拾升勢提供了支持，而企業重新擴充人手、增持庫存，悲觀情緒也大幅減退，這些正面信號在最新調查中呈現。不過，香港私營企業的利潤空間受到擠壓，企業在加薪挽留人才、低價保客源的夾縫中，似乎進退維谷。