恒指料受惠美減息 明年底見19890

港股今年表現繼續跑輸大市，不過滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，目前港股估值處於歷史低位，加上不少壞消息已經被反映，形容「最壞時刻已過」，相信恒指在現水平再下跌的空間有限。同時，預期聯儲局有望在明年第三季開始減息，市場提前部署將利好港股，屆時將有一定的反彈空間，料明年底恒指目標為19,890點。

滙豐重倉印度印尼股市 滙豐環球私銀發表2024年上半年投資展望，范卓雲坦言，亞洲有部分地區增長幅度高於中港，例如印度及印尼均受惠環球供應鏈重組趨勢、中產階級消費者冒起等，該行對兩地股票持偏高比重配置；中港股市則保持中性觀點。她又指，市場對中港股市過度悲觀，尤其是市場早前憂慮中國經濟或出現顯著放緩，但相信年底中央經濟工作會議將聚焦穩增長，支持經濟政策料將再有加強。該行預測今年國內生產總值（GDP）增長5.2%，明年增長為4.9%。

該行北亞首席投資總監何偉華補充，房地產板塊將繼續拖累內地經濟增長，相信中央會果斷加推財政和貨幣刺激政策，應可為增長「保底」。鑑於估值偏低，他建議明年可留意內地和香港的服務消費板塊，當中可關注保險股，科技板塊則會關注人工智能和自動化板塊的企業股份。

人幣日圓匯價有望回升 外匯方面，范卓雲表示，由於預測明年下半年美國才開始減息，所以估計明年美元仍維持強勢，較其他貨幣有息差優勢，而隨着內地再出台穩經濟政策，人民幣將進入穩定期，預測明年底人民幣兌每美元將見7.3水平。同時，預計日本央行將於明年第一季調整其收益率曲線控制（YCC）及檢討負利率政策，明年底日圓會有溫和的升值，或升至142兌每美元。