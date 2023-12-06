30萬億市值失守 港股遭印度爬頭
逾300股創52周低 港交所插半成
圍繞中國經濟、外資離棄中國資產的憂慮未解，港股周二繼續尋底，恒生指數連跌3個交易日，兼再創逾一年低位，逾300隻股票創52周新低，佔總數約11%，包括以「連接中國與世界」願景作為香港金融業主要象徵的香港交易所(00388)，其股價曾再瀉近7%，直教人唏噓。剛跌穿30萬億元關口的港股總市值更被印度股市超越，可見香港金融中心地位墮落。
聯想冧一成差絕藍籌
恒指蓄勢開打萬六關攻防戰，昨日低開39點，報16,606點，已見全日高位，其後受累內地股市承壓，跌幅逐步擴大，最多跌417點，收市仍跌318點或1.91%，報16,327點，是去年11月10日以來收市低位。國企指數收報5,609點，跌93點或1.64%；科技指數收報3,682點，跌77點或2.05%。
港股昨日總成交額增10.96%至1,181.08億元，連續5日成交逾千億元，港股通昨日轉淨買入45.61億元。然而，大市走弱，港交所無運行，連「北水」也淨沽6.26億元，為全日最多淨賣出的股份，盤中曾瀉6.85%，收市仍插5.5%，報253.6元，再創逾一年新低，兩日累跌9.36%。
高層傳掟貨 名創瀉14%
另據內媒報道，名創優品(09896)執行副總裁李敏信減持，拖累股價一度瀉26.34%，低見34.1元，收市仍挫14.03%，報39.8元。該企收市後發公告「派定心丸」，謂目前業務營運正常且順利，財政狀況無重大不利變動，3位副總裁——首席財務官張靖京、海外代理市場總經理黃錚、中國運營總經理姚建政擬未來一個月內在公開市場購買若干股份。
地緣政治局勢緊張下，歐美資金離開本港市場。據港交所資料，港股總市值周二再蒸發5,177億元，剩下29.96萬億元（約3.84萬億美元）。與此同時，外圍股市持續強勢，新興市場印度繼續發力。按外媒統計，印度交易所股份市值自2020年3月低位反彈逾兩倍，上周五達3.93萬億美元（約30.65萬億港元）。
值得留意的是，海外基金今年已投入超過140億美元於印度股市，50隻大藍籌組成的Nifty 50指數今年迄今升約14%，將創紀錄連升第8年，可見印度股市充滿活力，而且國際投資者看好其經濟增長潛力。反觀香港，不但股市節節下跌，而且資金流走，更被內地網民戲稱為「國際金融中心遺址」。
富景中國延遲上市
FINI反映本港近年積極完善市場基建，可惜市況與流動性每況愈下，非財金官員之口能扭轉。原定周五掛牌的富景中國(02497)因應「現行市況」，已決定推遲上市計劃，退還公開發售申請股款。
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