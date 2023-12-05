產經

輪商精選：恒指淡友吼14129

美國聯儲局部分官員發表偏鴿言論，投資者憧憬明年有望開始減息，惟受地緣政治及環球經濟挑戰等因素影響，市場避險意識回升，黃金價格大幅做好，現貨金再創新高，一度升破每安士2,100美元水平，而SPDR金ETF(02840)昨日同樣升至新高的1,515元水平。
看好金價考慮19227
投資者如看好金價及S金價格，可留意S金認購證19227，行使價1,608.38元，明年6月到期，實際槓桿11.8倍；相反如認為金價升幅太多或回調，看淡可留意S金認沽證17985，行使價1,332.88元，明年9月到期，實際槓桿9.4倍。
港股方面，恒指周一創逾12個月低位，投資者自11月21日的9個交易日內，買入超過6.7億元牛證及認購證，現階段如欲開好倉，可留意價外恒指認購證20188，行使價18,488點，明年3月到期，實際槓桿13.3倍；相反如續看淡或對沖恒指，可留意恒指認沽證14129，行使價16,000點，明年6月到期，實際槓桿6.5倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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