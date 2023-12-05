輪商精選：恒指淡友吼14129
美國聯儲局部分官員發表偏鴿言論，投資者憧憬明年有望開始減息，惟受地緣政治及環球經濟挑戰等因素影響，市場避險意識回升，黃金價格大幅做好，現貨金再創新高，一度升破每安士2,100美元水平，而SPDR金ETF(02840)昨日同樣升至新高的1,515元水平。
看好金價考慮19227
投資者如看好金價及S金價格，可留意S金認購證19227，行使價1,608.38元，明年6月到期，實際槓桿11.8倍；相反如認為金價升幅太多或回調，看淡可留意S金認沽證17985，行使價1,332.88元，明年9月到期，實際槓桿9.4倍。
港股方面，恒指周一創逾12個月低位，投資者自11月21日的9個交易日內，買入超過6.7億元牛證及認購證，現階段如欲開好倉，可留意價外恒指認購證20188，行使價18,488點，明年3月到期，實際槓桿13.3倍；相反如續看淡或對沖恒指，可留意恒指認沽證14129，行使價16,000點，明年6月到期，實際槓桿6.5倍。
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