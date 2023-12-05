名家筆陣：分散風險從另類資產入手

分散投資是指投資者把資產分散到不同類型的投資產品，不把雞蛋全放在一個籃子內，其精髓在於選擇關連度低的資產。分散投資最經典的例子就是60/40投資策略：60%投資於債券，40%投資於股票。

該策略的原理是，當經濟好時，股票價格上升，但債券卻因央行加息，價格下跌；當經濟衰退時，央行減息，債券價格上升，而股票卻因經濟衰退影響盈利而下跌。60/40的目標在於用上升資產的收益來抵銷下跌資產的虧損，兩個資產相結合後，能創造出一個在不同市場環境下都相對穩定上升的投資組合。

股債組合大打折扣 雖然60/40策略在過去40年相當成功，但投資者也要了解，此組合只在央行有減息空間環境下才適用。如息口已接近零或息口因通脹關係而向上，即便經濟衰退，央行也無法減息，那麼債券和股票價格會一同下跌，60/40策略分散風險的能力便會大打折扣。

除了股票、債券、商品和房地產等傳統資產以外，一些比較古怪的另類資產都有分散風險的作用，投資者或從未聽過這類古怪資產，因為大部分都不是普通投資者能隨便買到的。但是因為它們的回報和傳統資產的關連度不高，從分散風險層面來說，持有這類古怪資產相對有效。所以投資者不妨多了解，有備無患。

第一樣為運動博彩。自從個人電腦普及後，開始見到有投資者用數學定量分析法來投資運動博彩，包括賽馬、足球、板球等。定量投資者喜歡的是當實際博彩賠率跟估計賠率出現差距時，便是獲利的好時機。用一些國際大賽做例子，如最近在印度舉行的板球世界盃，總決賽由印度對澳洲。印度人對板球的熱愛世界第一，又有主場之利，個人的喜好和對自己國家隊的支持或會造成賠率的錯誤定價，因而給定量投資者獲利機會。賠率定價效率愈低的運動，回報就愈高。投資運動博彩另一好處就是回報免稅，至少香港和英國都不收。

藝術品具升值潛力 第二樣為藝術品，藝術品市場和股票和商品市場是兩個極端，每一樣藝術品都是獨特的，而且藝術品流通性比其他投資產品低得多，所以難以如股票般每天都有定價，那麼投資者如何得知藝術品的長期回報率？投資者可以參考蘇富比梅摩指數，從1950年起，投資藝術品的每年平均回報大約為8.5%，比美國標指回報來得低，但這數據基本只追蹤了透過拍賣市場交易的藝術品，且大部分是名家所出。

需了解，不同年份、不同風格、不同藝術家的作品，升值潛力各有不同，但大部分藝術品收藏家並不單純是為回報，更多時候是對自我品味的追求和對藝術的喜好。而且能收藏藝術品的大多是社會上最富有的一撮人，所以當貧富差別愈來愈大，富人身家上升的時候，同時帶動藝術品價格一同升值。其他另類投資有機會再談。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）