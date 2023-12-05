居屋市況：錦英苑8年料蝕使費

樓價不斷倒退，居屋已補價自由市場價格隨大市時光倒流，馬鞍山居屋錦英苑海景兩房戶以395萬元售出，原業主持貨逾8年平手出貨，料淨蝕使費離場。

中原梁榮貴表示，上述單位為D座高層8室，實用面積約410方呎，原開價約420萬元，放盤約兩個月減價約25萬元售出，呎價約9,634元。原業主於2015年7月以約395萬元購入單位，是次以「原價」易手。

富康未補價賣273萬 至於未補價第二市場居屋亦頻現低價個案，世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園4座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔望市景，8月以330萬元放盤，近期已下調至308萬元，最終降至273萬元售出，低市價逾一成，呎價約6,334元。資料顯示，上址為屋苑2017年初以來首宗低於300萬元交易。

魏又指，同區廣明苑E座高層15室，實用面積約426方呎，累減98萬元，以約290萬元易手，呎價約6,808元。是次售價為屋苑一年新低。據香港房屋委員會資料，對上一宗低於300萬元買賣於去年11月錄得，當時一個實用面積約433方呎低層戶以275萬元售出。