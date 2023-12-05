鄧成波家族24億放售觀塘酒店工廈

本港第四季樓市氣氛轉差，不少物業放盤都劈價求售。鄧成波家族持有的觀塘區悅品海景酒店‧觀塘全幢及同區中懋工業大廈約56.7%業權，合共以24億元放售，其中酒店意向價較之前低約8.8億元。

仲量聯行表示，該行獲委託放售上述兩批項目，分別位於偉業街163號與169號，叫價22.2億元及1.8億元。當中悅品海景酒店‧觀塘佔地約19,050方呎，樓高32層，總樓面面積約23.53萬方呎，共設598間客房。據了解，該物業去年曾以31億元放售。

渣甸山地劈1.6億求售 至於毗鄰的中懋工業大廈樓高14層，佔地約10,200方呎，是次放售業權涉及總實用面積約4.2萬方呎，放售呎價約4,200元，較近年同區工廈呎價低至少約16%。該行指，該廈尚持有約15%業權的業主，亦有意出售其持有單位，若連同是次放售的權益，總業權將可達七成。

傳統豪宅地段項目亦大幅降價求售。韋堅信測量師行指，獲委託出售渣甸山布思道12號Villa De Moorsom，意向價4.5億元。項目曾於2021年以意向價6.1億元招標放售，是次大幅減價1.6億元或約26.2%。

該行物業發展及投資部副董事總經理許偉國稱，項目地盤面積約8,183方呎，樓高3樓，提供6伙，現規劃為住宅（丙類）2用途，地積比率0.75倍。由於現有建築面積約7,971方呎，即已超出現有許可上限。