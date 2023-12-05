新盤概況：華懋年內賣樓逾92億

臨近年底，有發展商總結今年銷售成績。華懋集團旗下住宅項目已賣出485伙，總銷售額逾92.5億元。該集團銷售總監封海倫稱，目標為今年底突破100億元大關。其中，何文田站瑜一系列項目年內沽438伙，涉75億元。

她續表示，瑜一預計明年底踏入現樓階段，計劃農曆新年後保留部分享維港景的單位，待現樓形式發售，亦有機會短期內削減折扣或備用按揭貸款成數。同系薄扶林碧麗軒、西半山大學閣、薄扶林VICTORIA COAST，年內亦共沽約19伙。

展望明年，封指，息口或會見頂，樓市可望平穩發展，同系正待批預售樓花同意書的長沙灣東京街項目，部署最快明年首季推出。中原地產為瑜一系列買家提供優惠。

加價單位全屬實用面積651方呎的3A座A1室，以及實用面積568方呎的2B座B8室。當中超過一半屬價單1號尚未發售的單位。包括3A座41樓A室，實用面積651方呎，定價由836.33萬元上調至853.05萬元，最新折實價737.88萬元，折實呎價約11,335元。市場料，項目短期內公布新一輪銷售安排。

OMA by the Sea變相減13% 餘貨盤減價成風，永泰地產( 00369 )的屯門OMA by the Sea，昨更新價單，將3個兩房單位定價下調及增加折扣率，變相減價最多約13.8%，兼再送價值200萬元車位。

涉及的單位全部位於第1座，實用面積分別772方呎及828方呎，新價單特設優秀人才現金付款計劃，可享18%折扣。以1座9樓A2室兩房戶為例，實用面積828方呎，原本折實價1,186.6萬元，現折實為1,023.4萬元，折實呎價約12,360元，亦即已減價163.2萬元或約13.8%。

OMA by the Sea的３個兩房戶減價及增折扣。