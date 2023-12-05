新界二手樓跌得甘

碧湖三房賣兩房價 呎價失守9千 樓價回落不少，新界樓成重災區。粉嶺碧湖花園三房以「兩房價」440萬元售出，呎價失守9,000元，為屋苑2016年後首見。青衣灝景灣也有海景兩房戶，相隔6年樓價再次跌穿800萬元。

世紀21奇豐陳偉康稱，碧湖花園6座低層B室三房戶，實用面積約491方呎，享遠山景，原叫價約475萬元，放盤約兩星期即減約35萬元售出，呎價僅約8,961元，價格回到2016年水平。

新買家原計劃購買區內兩房戶，但看到上述三房筍盤，即大膽還價入市。資料顯示，屋苑一個實用面積約400方呎低層兩房單位，上月中才以約433.8萬元售出，反映新個案做價已等同兩房價錢，新買家變相「免費升級」大單位。

灝景灣海景戶775萬易手 跌市下優質單位亦要平價出售，利嘉閣彭錦添表示，灝景灣11座低層B室，屬海景兩房單位，實用面積約499方呎，以約790萬元放售，放盤短短半日即獲洽購，再減至約775萬元售出，呎價約15,531元。

住宅價格下挫，市場蝕讓成交湧現，再有持貨不足3年鬆綁貨業主止蝕賣樓。市場消息指，將軍澳峻瀅3座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，成交價約600萬元，呎價約12,024元。原業主於2021年6月以780萬元購入單位，現沽貨帳面虧損約180萬元，蝕幅約23.1%。

市場指出，荃灣映日灣3座高層G室，實用面積約445方呎，以約780萬元沽出，呎價約17,528元，較2019年10月一手買入價約855萬元，貶值約75萬或8.8%。

比墅銀主盤傳15年輸793萬 市場再有銀主盤大幅貶值，大埔比華利山別墅湖景道單號屋同類物業，實用面積約1,902方呎，市傳以約1,538萬元售出，呎價僅約8,086元，料為項目10年低位。物業去年底曾以約2,100萬元放售，今年亦委託拍賣行開價約1,480萬元推拍。據了解，洋房2008年購入價約2,331萬元，至今15年貶值約793萬元，差幅約34%。

此外，何文田市區豪宅皓畋再錄虧蝕，消息指，屋苑6座低層E室，實用面積約534方呎，兩房間隔，成交價約930萬元，呎價約17,416元。原業主約6年前以約1,291萬元購入單位，現帳面損失約361萬元或約28%。

二手市場頻錄低價及蝕讓買賣