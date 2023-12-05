●本港今年9月初遭逢颱風蘇拉吹襲及黑色暴雨。保險業監管局公布，根據從保險業界收集到的數據，兩宗事件的索償總額19億元，財產損壞和汽車為最受影響的兩項業務，分別佔索償總額86%及9%。其中，財產損壞及業務中斷索償宗數為6,722宗，財產損壞索償額為16.38億元；僱員補償、汽車和旅遊索償宗數8,196宗，其中汽車索償額1.76億元。截至11月，9月颱風及黑雨期間，與的士相關的索償宗數不少於21宗，涉及索償金額不少於540萬元。