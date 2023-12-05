簡訊一覽
●本港今年9月初遭逢颱風蘇拉吹襲及黑色暴雨。保險業監管局公布，根據從保險業界收集到的數據，兩宗事件的索償總額19億元，財產損壞和汽車為最受影響的兩項業務，分別佔索償總額86%及9%。其中，財產損壞及業務中斷索償宗數為6,722宗，財產損壞索償額為16.38億元；僱員補償、汽車和旅遊索償宗數8,196宗，其中汽車索償額1.76億元。截至11月，9月颱風及黑雨期間，與的士相關的索償宗數不少於21宗，涉及索償金額不少於540萬元。
●內房企景瑞控股(01862)11月合約簽約銷售額約2.09億元（人民幣‧下同），按年跌37.04%；首11個月累計合約簽約銷售額約35.64億元，按年跌46.2%。
●聯交所資料顯示，聯想集團(00992)主席兼首席執行官楊元慶，於11月28日至12月1日期間在場內減持聯想股份，持股量由8.06%降至7.66%，平均價介乎9.6506至9.7892元，估計套現約6.9億元。
●資金繼續湧入印度股市。當地Sensex指數昨日曾創歷史新高68,918點，收市升1,383點或2.05%，報68,865點，創收市新高。
●資料顯示，尖沙咀河內道的名鑄第四層地庫其中13、14、15及16號車位，共以約2,032萬元易手，平均每個售價約508萬元。該項目約59個地庫車位，早前由新世界發展(00017)以1.88億元售出，平均每個約318萬元。
●美聯旺舖吳錤溱表示，鰂魚涌惠安苑低層地下LG4號舖，建築面積約1,900方呎，業主以意向價約9,200萬元放售，折合呎價約4.84萬元。該舖現由上市連鎖食肆譚仔雲南米線承租，新買家可享約2.7厘租金回報。
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