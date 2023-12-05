中國新能源車滲透率逾半望提早10年達標

內地電動汽車產業蓬勃發展，產品滲透率或再加速上升。原工業和信息化部部長苗圩在內地出席論壇時直接指出，新能源汽車對傳統燃油汽車取代之勢已經形成，原來制訂2035年新能源汽車滲透率超過50%的目標，很可能提前在2025年或最遲2026年就會實現。

蔚來傳獲獨立生產資格 回顧2017年時，內地新能源汽車的銷量只有77.7萬輛，2022年彈升至688.7萬輛。苗指，當年的滲透率達到28.2%，提前3年超過了「十四五」規劃所制訂的20%目標，並且預計今年該滲透率將逾三分之一。

其中內地自主品牌乘用車在今年上半年銷量達到598.6萬輛，按年升22.4%，市場份額達到53.1%。內地乘聯會綜合預估，11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，按年增長29%，按月升6%。今年首11個月測算的累計批發774萬輛，按年增長35%。然而，苗圩提醒，車企未來競爭不僅在技術上，也在企業的經營方式、投資及融資方式、盈利模式、用戶使用方式等。

本田裁內地廠900員工 反觀過往賣車最多的日本車企在華陷苦戰。日媒報道，本田汽車決定在中國工廠削減約900名員工，涉及合資企業「廣汽本田」的員工，主因傳統非電動車銷量下降，本田需要調整生產。除本田外，日資汽車巨頭豐田的在華合資企業「廣汽豐田」也於7月裁減約1,000名員工。今年10月時，另一大廠三菱汽車亦因銷量下降，宣布退出在華汽車生產業務。

不過，豐田、本田等日本4大車企在除中國以外的地區仍然很吃得開，11月在美國新車銷量達38.4萬輛，按年增長18%，並且是連續9個月高於去年同期。豐田更計劃到2026年，在歐洲的電動車車型將增加到6款，預計屆時電動車將佔當地新車銷量兩成以上。