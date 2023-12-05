歐冠昇：全球對華投資不足

他指互聯互通建立彈性、釋放機遇和應對挑戰，香港擁正確管道連繫全球資本，即使地緣政局緊張，香港市場仍有望變得更好、更廣泛和更強。

他又提到，中國作為世界第二大經濟體，但全球對中國的投資仍然嚴重不足，重申中國資本市場預計將在未來10年從目前的30萬億美元，增長到逾100萬億美元，不少資金正尋找機遇分散投資，香港連接東西方，將在支持內地與全球市場雙向流動上發揮作用。

已出招吸家族辦公室 與此同時，香港正積極發展家族辦公室產業。金融發展局主席李律仁指，全球投資環境促使家族辦公室將資產配置在另類投資及新興市場，提高潛在回報，而港府已推出一系列措施吸引家族辦公室。

他認為，香港比其他地方最大優勢是有很多家族，無論家族位於哪個地區，都需要面對傳承議題，而當中需要的不止是專業建議及服務，需要曾一同經歷過、曾處理家族兩代問題的人士，這些經驗的分享並非其他金融中心可以做到。

值得留意的是，港府在2022年施政報告中訂下於2025年底前，協助至少200間家辦在港設立或擴業務的目標，惟至今未有披露進度。當局為吸引家辦落戶，今年5月已通過《稅務條例》修訂，為由單一家辦在港管理的具資格家族投資控權工具提供利得稅寬減。