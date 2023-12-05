恒指今年低 藥股弊

藥明生物表示，由於之前對新項目數量過分樂觀，加上生物科技行業融資受限，以及監管審批延遲，即使集團的藥物發現及藥明合聯或藥明康德收入符預期，但生物藥全年開發收入較預期低18至20%，生產業務收入亦較預期少15至18%，影響今年盈利，加上擴大投資全球產能亦損害毛利。

該企預期明年上半年仍具挑戰，要至下半年才可扭轉，但認為今年毛利率及增長率已見底，未來數年將會穩步回升，在強勁財務狀況下，將繼續投資以提升產能，對中至長期看法仍然正面。公司深夜再刊發公告覆述這些觀點，股份今日復牌。

回看港股，恒指昨日早段升過百點後受制萬七點大關，並反覆尋底，尾市最多跌213點，至16,617點的今年新低；收市報16,646點，跌184點或1.1%。國企指數收報5,703點，跌58點或1.01%；科技指數收報3,759點，跌71點或1.86%。全日成交1,064.41億元，港股通轉賣出6.95億元。

外資或再掟1.3萬億中資股 展望後市，外媒引述高盛上月發表的報告預期，在「非常嚴峻的情景下」，美國退休基金或因政策和地緣政治完全出清手持中國股票，主動型共同基金和對沖基金對中國股票的配置亦會降至其最低水平，這或意味國際投資者會再拋售1,700億美元（約1.32萬億港元）的中國股票。作為參考，截至12月1日止之港股總市值30.74萬億元。

有大型投資銀行的市場策略師說，在內地經濟增長前景和中美關係出現顯著改善之前，大多數已拋售中國股票的避險基金和主動型基金經理，都不太可能重返中資股市場。

據悉在配發結果公布前，券商只能從FINI平台查自己行客戶的配發結果，所以暗盤可繼續運作，惟不會有超購倍數、認購總人數、中籤率在內等資料，所有「大數」在配發結果公布前也是「謎一樣」的存在。換言之，券商日後恐失去一班「睇超購倍數入暗盤」的投資者，生意更加難做。

藥明生物年內股價走勢 恒指今年反覆下滑