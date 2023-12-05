美10年期債息反彈 道指低開

市場逐漸消化美國明年減息機會增加，10年期美國國債孳息率周一曾升0.077厘，報4.277厘，美股早段回吐，道指曾跌215點，報36,029點；標指曾跌36點，報4,558點；納指曾跌163點，報14,141點。

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜（Michael Wilson）預告，美股本月「收爐」前市況波動，連債市亦有跌宕。屢次唱淡美股的他對標指明年底的目標為4,500點，比上周五收市低約2%。

不過，他表示，投資者今年多次炒作美國聯儲局貨幣政策轉向，但這次基於宏觀經濟依然健康，展現出最多的支持；若事態如是發展，對股市將會最好。數據方面，10月份美國工廠訂單按月跌3.6%，遠遜市場預期，為2020年4月後最差，撇除運輸工具後按月跌1.2%。

今年科企瘦身消息頻出，串流音樂平台Spotify敲定今年第3次兼最大的裁員行動，計劃裁約1,500人，大約是目前人手17%，消息刺激股價早段曾漲11.47%。

朱克伯格沽Meta套14億 Spotify今年第三季罕有地錄得盈利，全年用戶增長亦有望破頂超過一億戶，惟行政總裁埃克當時仍不諱言開支太大。他對本次裁員的解釋為「仍有太多人從事支援……而非有效向機遇作出貢獻」，暗示冗員仍多。

監管文件披露，Facebook母公司Meta創始人兼行政總裁朱克伯格旗下基金上月按照交易計劃沽售約68.2萬股Meta，為兩年來首次減持，估計值1.85億美元（約14.43億港元）。Meta股價早段跌3.43%。

其他企業消息方面，國際商業機器（IBM）稱，其量子計算終有足夠能力從事科研，結束長達7年實驗階段，即使距離變現仍有一段距離，但研發和商業化之間的距離已縮短，並嘗試以量子系統在龐大的數據庫中發掘中參數的關連度，可望發展成協助改進商業決策的應用。該企亮相10個量子計算項目，股價曾升1.18%。

羅氏210億購減肥藥商 減肥藥競賽持續，獲長和系創始人李嘉誠私人投資旗艦維港投資撐腰的美國減肥藥開發商Carmot Therapeutics上月才申請在美國上市，瑞士藥廠羅氏（Roche）周一宣布斥資27億美元（約210.6億港元）收購，其後可因應研發里程加碼4億美元。其在研減肥藥的原理與諾和諾德的Wegovy一樣是GLP-1。