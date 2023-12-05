對沖基金日圓淡倉逾年半最多

市場觀望本周稍後公布的美國11月份就業數據，美匯指數周一於3個月低位附近整固，曾回升0.24%，報103.52，惟大戶看淡日圓的態度未改。據美國商品期貨交易委員會（CFTC）統計，對沖基金對日圓的淨淡倉合約於截至上周二為止的一周淨增加2,833份或4.51%，至約6.56萬份，為去年4月之後新高。

圓匯看貶成投資者共識 日圓兌每美元亞洲時段初段曾高見146.23，升0.39%，其後曾回落至147.15，即每百日圓下試5.3港元，之後再略為轉升。渣打銀行東京金融市場主管江澤福紘表示，海外投資者看淡圓匯基本上已是共識，說到底都是日本息口的絕對值（不考慮通脹）依然顯著低於其他經濟體。

至於美匯指數中最大權重的歐元，低見1.085美元，跌0.28%。區內最大經濟體德國新出爐的10月份出口金額按月跌0.2%，市場原預期會回升，10月份跌幅亦上修至2.5%。儘管進口金額也意外按月跌1.2%，使貿易順差超預期升至178億歐元，但經濟放緩的勢頭亦清晰可見。

另外，澳元周一曾回落至66.34美仙，跌0.56%，兌港元曾報5.1853。澳新銀行一項另類指標顯示，11月招工廣告按月減少4.6%，跌幅大過10月經向下修訂的3.4%，跟一年前比較少約17%，儘管數字仍遠高於疫前，但該行估計會繼續減少，反映收水正冷卻就業市場。澳洲11月零售銷售亦確認為按月跌0.2%。

澳元未彈完 試67.4美仙 不過，新加坡大華銀行認為，技術上，澳元近期上試阻力的動力頗為強勁，上月中開始的反彈浪並未受損，因此突破阻力不令人奇怪，如果持續守住66.2美仙關位，可望上試67.45美仙。

市場預期澳洲央行今日維持息口於4.35厘不變，但盈透證券指，若服務業價格高踞不下，不排除明年2月再加息，1月底出爐的今年末季通脹數據至為關鍵，澳元的短線策略建議是逢回落就買入，除非持續低於65.8美仙。掉期市場顯示，交易員押注澳洲央行來年再加息的機會仍有四成，不像聯儲局和歐央行已被「睇死」掉頭減息。