比特幣發威 望再飆兩倍

美國聯儲局減息預期升溫，加上加密貨幣現貨交易所買賣基金（ETF）有機會獲批上市，推升需求，令虛擬貨幣受捧。當中加密貨幣「老大哥」比特幣半年以來再次衝破每枚40,000美元關口，昨日一度高見42,126美元，為自2022年4月以來的新高，令比特幣得以再次躋身成「全球10大資產」之列，總市值跑贏巴郡和特斯拉（Tesla）等大型企業。目前「最牛」預測是，明年比特幣或可漲至12.5萬美元！

其他加密貨幣亦受帶動，以太幣昨升4.4%，報2,262.36美元；幣安幣升1.28%，報228.81美元。

市場氣氛熾熱，已將今年以來加密貨幣市場的負面消息拋諸腦後，例如上月全球最大虛幣交易平台幣安創始人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控、去年底第二大虛幣交易所FTX爆煲事件等。Coindesk估計，上周五以來比特幣升勢加快，淡友被大挾倉，至少有1.2億美元的淡倉被平倉！

美下月或准推現貨ETF 最新市場焦點取而代之的是明年美國有機會減息之餘，市場亦在觀望貝萊德等多家金融機構申請在美國推出現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）的結果，預計該申請將在下月獲得美國證交會（SEC）批准。

比特幣價格「步步高陞」，根據網站CompaniesMarketCap的數據，其總市值達8,191.4億美元（逾6.38萬億港元），追過股神巴菲特的投資旗艦巴郡，也超過特斯拉和台積電，成為全球10大資產的第10位，頭3位分別為黃金（14萬億美元）、蘋果公司（2.97萬億美元）、微軟（2.78萬億美元）。

事實上，比特幣本年至今已累漲近1.5倍，暫時的分析普遍看漲。IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore分析稱，比特幣繼續受到SEC批准ETF和聯儲局明年減息的樂觀情緒支撐，技術圖表表明，下一關注水平為42,330美元。

分析：升市料持續3年 渣打銀行上周重申今年4月預測，即比特幣到2024年底將達10萬美元。Matrixport分析師Markus Thielen更預測，比特幣到明年4月將重返6萬美元以上，到明年底將觸及12.5萬美元。因從周期表來看，2014年和2018年的熊市之後都展開了為期3年的牛市，故本輪牛市也將持續3年之久。

不過，Finder的虛幣分析師James Edwards以「有傳聞時買入、有新聞時賣出」（Buy the rumor, Sell the news）角度看，當下月SEC批出第一隻現貨比特幣ETF後，該幣將迎來較明顯的調整。

在香港，虛擬資產交易平台監管制度訂於今年6月1日生效，在本地經營虛擬資產交易所（包括加密貨幣交易所），都必須向證監會申領牌照。作為一種虛擬商品，加密貨幣在香港可以合法地買賣及交易，惟監管機構亦提醒，虛幣並非法定貨幣，不具備成為支付媒介或電子貨幣的條件。

比特幣近年走勢