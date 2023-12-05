金價曾破頂 金礦股炒上

美通脹漸緩解 憧憬聯儲減息 資金另覓出路 美國通脹受控，經濟衰退風險上升，市場憧憬聯儲局的緊縮貨幣政策將會轉向，意味美元匯價或見頂，「聰明錢」率先流出美元作多元化資產部署，部分流往黃金市場及加密貨幣市場。現貨金周一亞洲早市突然飆升3.69%，打破2020年8月創下的歷史高位，首度升穿每安士2,100美元，高見2,148.78美元。減息預期還帶挈加密貨幣，比特幣（Bitcoin）一度觸及每枚4.2萬美元大關，創去年4月以來新高。

國際金市昨日大幅波動，現貨金在本港時間先衝上新高每安士2,148.78美元，再在晚上倒跌1.42%至低見2,042.66美元，其後於2,070美元徘徊。其他貴金屬亦大致先升後回，現貨銀曾升1.69%，其後倒跌最多2.75%，每安士低見25.1135美元；現貨白金及鈀金分別曾升1.34%及1.49%，其後分別倒跌最多0.99%及2.62%。

對於昨日金價走勢昨日如此波動，市場猜測是剛復市時一批出自演算法的買賣盤殺到有關，而且技術上也呈現「超買」，調整並不足奇。澳新銀行提醒，帶投機性質的淨長倉近日顯著反彈，可是交易所買賣基金（ETF）的持倉並未同步大增，10月中止跌以來只是靠穩。

市場估美息最快3月下調 華盛證券經紀部董事李偉傑指，市場憧憬美國加息周期完結，加上地緣政治因素，金價升勢凌厲，不宜睇淡，可用金礦股捕捉金價升勢，不少股價距離之前高位仍有一段距離，但要留意相關股份業務包含其他有色金屬，股價未必能夠緊貼金價，而且金價已屆近期高位，要留意價格波動，宜控制注碼，減低風險。

澳新憂慮，若通脹顯著回落，而美息居高不下，減去通脹的實際息率將會持續上升，不利金價明年首季的走勢。不過，著名對沖基金經理、Pershing Square創始人阿克曼早前豪言聯儲局最快明年首季掉頭減息時提出一個觀點，正是實際利率持續上升，若不盡快減息，美國經濟確實有「硬着陸」的風險。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注減息0.25厘超過50%機會的最早月份，經已提前至明年3月，周一為53.4%。5月份減0.25厘機會乍看之下僅43.7%，但聯邦基金利率低於目前的機會率合共86.6%，即減0.25厘最少一次的機會率接近九成。

摩通睇現貨金漲至2300 貼中金價今年內重越2,000美元關的投行摩根大通看好貴金屬來年的表現，預計聯儲局減息會令金價在2025年升上2,300美元，大概明年中左右會出現突破性反彈，即聯儲局真正進入減息周期的階段，而銀價亦有望升越30美元。

摩通不諱言，聯儲局局內對減息與否的爭論或有最後的波折，對金價形成一些阻力，但央行和實物需求有望繼續支撐其上行，況且實際債息會隨着美國減息和資金流入債市而下降，以往金價與債息反向而行的關係會重新增強。

美匯指數走勢 白銀價格走勢