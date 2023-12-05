金管局傳籲銀行「盡撥」內房不良貸

對於內房危機持續發酵，消息指金管局副總裁阮國恒近期與一批中型銀行高層會面，局方估算截至今年底，俗稱不良貸款的銀行體系特定分類貸款比率，將進一步提升至2%水平，呼籲業界趁本年度盈利穩健增長時，「盡撥」不良貸款和考慮加快處理問題資產。

第二批綠債料數月後推 據報處理方法包括以不良資產削價出售、撇帳及剝離於資產負債表外，不過該局主要是作出具方向的建議及舉例，不會作窗口指導，最終安排仍是由銀行衡量成本代價，與核數師依據會計準則決定。有指本港銀行特定分類貸款比率已由今年6月底的1.5%升至約1.6%，金管局向媒體稱，考慮到本港銀行對內房企業的風險敞口沒有過度集中，同業就特定分類貸款已作出足夠撥備，加上資本充足比率及盈利水平維持良好，認為銀行業面對的信貸風險整體可控。

金管局總裁余偉文昨出席一論壇時表示，全球通脹何時會回落至央行的目標難以預測，但近期利息走勢已近乎見頂，明年大部分時間息口料仍高企。該局今年代港府推出全球首個代幣化綠債，目前正準備推出第二批綠債，料未來數月後便會推出，重點在於讓整個製程均在區塊鏈進行，從而提高效率。

通函稱，香港銀行同業結算將會發出技術指引，並將會舉辦一次簡報會，協助銀行為惡劣天氣下清算及結算過程做好準備，建議銀行應熟習指引，確定需要提升的系統並為之後的模擬測試做好準備。另該局指，銀行需要規劃在惡劣天氣下支援相關運作的資源，例如客戶服務熱線及電話銀行服務等，若這些工作不能遠程操作，銀行應確保員工安全進入銀行處所工作。