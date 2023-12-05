華南城徵求修訂票據 股價冧

倘未獲同意 恐爆違約 公告指出，徵求同意之主要目的為包括通過延長票據期限及降低票據利率及分期支付票據本金，加強公司的流動資金及現金流量管理；及於明年7月19日前就11月未支付利息提供豁免，並豁免因該事件而造成的所有過往違約，以爭取更多時間償還11月未支付利息。

華南城指，倘未能在今年12月20日前獲得必要同意，則可能觸發其他債務項下的違約事件，可能導致公司無法履行未償還債務項下的付款義務，從而對公司的業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，包括可能導致破產或其他形式的重組。

據報截至今年9月底，華南城的有息負債即期部分約為143億元，而手頭現金及現金等價物為13.062億元，總計息債務約為319億元，資本負債比率為77.9%，企業資金短期流動性持續緊張，短期內償債壓力巨大，昨晚再將上財年末期息押後至明年底才派。

北京二手樓網簽量增 內地主要城市樓市表現方面，自9月起北京宣布實施「認房不認貸」政策消息刺激下，北京9月二手房網簽量明顯增加，達逾1.4萬套，但10月份受長假因素影響成交量回落，網簽量降至10,653套。踏至11月份，北京二手住宅網簽量較10月份有較大幅度增長，達到12,545套，按月增長17.8%，按年增長16.7%。

關於早前傳出中國監管機構將起草50間房企「白名單」，內媒引述消息指，目前內地商業銀行並沒有收到任何白名單相關文件，亦有指監管方面確實草擬了一份涉房貸款的企業白名單，但是這份名單只是一份參考。