人行：履行最後貸款人職能

內房債務危機衝擊外界對內地經濟前景的信心，中國人民銀行行長潘功勝昨日在官媒發文，除了再為房地產市場及地方政府債務「護航」外，同時承諾將更好地履行中央銀行最後貸款人職能，配合相關部門和少數高風險機構相對集中的省份制訂實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水平，多渠道補充資本。

潘功勝表示，目前中國金融風險總體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行，高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的佔比都很小。潘之前表示，必要時對債務負擔相對較重地區提供緊急流動性支援。

滿足房企合理融資需求 潘亦在文中花了不少篇幅提及房地產，指要弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運作。他還承諾，謂保障性住房等「3大工程」建設提供中長期低成本資金支持。

值得留意的是，國家金融監督管理總局局長李雲澤接受官媒訪問時表示，需要加強金融監管，推動「一省一策」、「一行一策」、「一司一策」制訂風險處置方案，強調避免「一刀切」。

人民幣官價半年新高 此外，人行調查統計司的前司長盛松成出席論壇時表示，中國實現明年經濟穩定增長尚需努力，預計明年仍將實行積極的財政政策，貨幣政策配合積極的財政政策，在降準方面政策空間相對較大。

盛松成又稱，中國金融機構加權存款準備金率為7.4厘，利率處於歷史低位；貸款市場報價利率（LPR）已創2019年改革以來新低，可見降準的空間大於降息，再者內地貨幣政策需要考慮內外平衡，亦是內地對減息較為審慎的原因之一，並預期中美息差將進入穩定期，人民幣或保持溫和升值態勢，但升值幅度有限。官方開出的人民幣兌每美元中間價昨日上調93點子至7.1011，創半年新高；在岸價收報7.1362。