匯通天下：歐元望受惠提早減息

上周歐元區經調和消費物價指數（HICP）報告顯示通脹放緩，歐元隔夜指數掉期利率再次預測歐洲央行提前減息，市場重新定價歐洲央行將於明年3月首次減息，減息幅度為0.25厘，機會率為75%。市場並預測歐洲央行未來24個月內減息近兩厘。新的利率定價不僅比美國聯儲局更早，且未來24個月的減息幅度比聯儲局更大。

然而，即使市場預測歐洲央行相對鴿派，歐元兌美元在1.0750至1.0850區域支持仍大。歐元區製造業趨穩亦有利歐元相對穩定，甚至最近歐元區消費者信心數據更顯示家庭消費或正復甦。

經濟基本面逐步改善 鑑於市場目前對歐洲經濟預期仍然悲觀，但歐元區廣泛經濟或正趨向穩定，經濟基本面改善或有利歐元。聯儲局與歐洲央行在明年及以後政策利率定價的相對變化，仍將是歐元走勢的主要驅動力。

技術上，歐元阻力或在1.102至1.115區間，200天移動平均線及6月下旬至7月低位1.085支持力較強，若向下突破，應可企穩在1.075水平附近。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪