股市估市：港股恐再創年內新低
上周港股再創年內低位，正如本欄過去一直指出，港股橫行既久，且波幅愈趨偏窄，一旦出現突破，便即意味後市方向。既然方向已成，恒生指數下一支持或須測試去年11月10日的上升裂口底部，即15,945點位置。
基於美息預期轉變，卻仍未能改變市場對港股看法，以及香港銀行同業拆息仍持續高企，港股或未有足夠動力轉向。年初至今，恒指已累積下跌15%，同期美股標普500指數升19%，日經平均指數升28%，即使滬深300指數，跌幅亦只有10%。目前在港股市場輕言出手撈底可說不切實際，必須小心12月仍有機會再創年內低位。
個股方面，必須揀選與大市相關性較低之股份，健倍苗苗(02161)是總部位於香港的醫療保健品推廣及分銷公司，產品組合包括品牌藥、健康保健品及品牌中藥等。截至9月底止6個月，集團營業額3.27億元，按年上升38%，純利增加1.9倍，至6,246萬元。期內業績主要受惠於中港兩地均解除旅遊及出行限制，而藥物的零售市道改善，亦有利集團的業績表現。
健倍具增長潛力
各項業務中，品牌藥業務的收益按年增長85.4%，當中動力主要來自止痛退燒藥「何濟公」產品；另一方面，其健康保健品的銷售額亦按年增長逾倍，除了因為疫情後保健品需求增加外，集團在年初完成兩個健康保健品品牌的收購，亦有利業務增長。
健倍於2021年2月上市，當時招股價1.2元，近月其股價輾轉在1元水平徘徊，並在過去逾年築起圓底，隨着業績有憧憬空間，中線具一定值博率；上望首站阻力位1.2元，一旦突破，有力上試2.2元，支持位0.9元。
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