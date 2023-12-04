專家樓評：拆息高企 港銀或再加Ｐ

本港銀行同業拆息（HIBOR）為銀行與銀行之間互相借貸的利率，HIBOR升跌主要視乎銀行對資金需求，銀行資金充足時，HIBOR會下跌；相反，當銀行進行季結、半年結、派息或新股上市時，使其資金不足時，HIBOR則會上升。

近年主流的銀行同業拆息按揭（H按），一般以一個月HIBOR為基準計算按揭息率。根據最新金管局住宅按揭調查，今年10月份住宅按揭客戶中，選用H按計劃的比例為95.5%，按月升1.4%，創13個月新高，反映大部分新客戶傾向選用H按計劃。

自美國加息周期開始，美息高企下，使本港套息交易增加，加上金管局入市支持港元匯價，本港銀行結餘由去年開始逐步跌至現時約450億元，即近15年的低水平，HIBOR亦反覆升至高水平。臨近年尾，銀行因年結而使其資金需求緊張，HIBOR再次攀升並升穿5.5厘，創16年的新高，並多日維持在5厘以上水平。

除了銀行可與其他銀行互相借貸，如銀行於日終結算時發現流動資金不足，亦可通過貼現窗，即金管局為銀行提供短期流動資金的窗口借貸。銀行一般會將其持有的外匯基金票據或債券作抵押，並向金管局借取隔夜港元流動資金，以進行銀行同業結算。

紓緩資金成本上升 銀行經貼現窗向金管局借貸，金管局向銀行收取的利率叫做「貼現率」，並以基本利率計算，而今年美國4度加息，金管局亦按既定機制，多次上調貼現窗基本利率至現時5.75厘。另外，HIBOR高企，銀行資金緊張下，金管局年內已多番通過貼現窗口向銀行投放流動性，今年8月更曾投放39.5億元，為2021年以來最高，上月亦投放9.04億元流動性。

由此看來，HIBOR暫未見緩和迹象，並將繼續反覆向上，有機會挑戰2007年10月12日5.7厘以上水平。而各銀行普遍新做按揭息率為4.125厘。HIBOR持續觸及封頂水平，已比新做H按封頂息率高出超過一厘。如HIBOR持續高位橫行，相信香港銀行仍有加息壓力，並會根據自身資金成本以及公司策略，並不排除仍有一次上調最優惠利率（P）的機會。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明