宏觀剖析：從3大方向布局環球債市

當前美國通脹相較過往有所緩和之際，就業市場依然緊張，加上中東緊張局勢可能導致油價上漲，市場擔憂通脹再次升溫。憂慮情緒反映在債券市場上，是美國國債孳息率不斷攀升，整體延續自今年第三季以來波動走勢。

短線而言，中東局勢會令風險趨避的資金流入債市，本應會壓低債券孳息率，推升債券價格。但另一邊廂，市場擔憂持續的緊張局勢會推高油價，導致美國通脹再次升溫，令美國聯儲局為抑制通脹而繼續加息，並推高債息，這兩項因素短期內仍會互相拉鋸。

投資者作出投資部署時應從多角度考慮市場日後的變化，同時分散投資以降低風險。債券市場投資者可以從收益、多元化以及可持續性，這3大方向考慮投資於環球債券市場。

目前維持美國利率會在高位橫行一段時間的看法，無論未來是否再加息，之後利率將會維持在高位，依據目前市場共識，到明年第一季後才有機會開始減息。追求收益的投資者可考慮趁現時買入債券，以鎖定目前的高利率，作為穩定的收益來源。

歐亞企業債值得留意 在具體部署上，近期較偏好短年期債券，長期則看好債券曲線正常化走勢。經過連番加息後，截至2023年10月，美國兩年期國債收益率現升至5厘水平。除了收益率吸引，當未來利率正常化，收益率曲線將由倒掛變回向上傾斜，短年期債券息率亦有機會回落，為投資者帶來潛在的資本收益。

考慮到債券價格波動的風險，能夠主動管理債券組合，根據市場變化及時調整投資分布變得甚為重要。此外，投資者可考慮分散投資於全球各市場，避免過度集中於單一國家或市場。

今年以來，歐洲投資級別企業債券展現出良好的韌性，主要受惠於歐洲企業和銀行理想的盈利狀況，而且歐洲銀行業相對穩健，沒有發生類似美國區域性銀行倒閉的情況。此外，亞洲投資級別企業債券也值得投資者留意，目前較為關注亞洲金融業，以及消費旅遊等主題類別的債券。

除分散投資以外，另一個重點是投資者以前瞻性角度考慮未來市場的趨勢，從而布局投資組合配置。落實節能減碳和實現碳中和目標，已經是全球各國政府提倡的目標。滿足可持續投資理念的綠色債券，亦是長線看好的主題趨勢。

綠債收益率可達5厘 過往部分投資者認為可持續發展債券的收益率比一般債券低，但其實這是誤解。實際上，綠色債券的收益率比投資者想像中高，隨着息口環境上升，市場不乏收益率達5厘或以上的綠色債券。而且，可持續發展債券的信用評級一般較高，即使經濟逆轉下行，債券價值的表現也會維持韌性。在挑選綠色債券時，需要回歸債券研究的基本面，從債券發行人的基本面、估值以及技術層面來分析。同時，評估企業的還款能力、信貸品質和債券發行量等因素。

掌握高質素且高息債券，以多元分散部署減波動風險，並前瞻性納入可持續發展的綠色債券，可謂邁入明年之際，債市投資者可考量的布局方針。

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