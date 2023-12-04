簡訊一覽
●中國聯通(00762)宣布，執行董事陳忠岳獲委任為公司董事長兼首席執行官及提名委員會委員，並不再兼任公司總裁職務，由上周六起生效。
●康希諾生物(06185)宣布，旗下研發的吸入用重組新冠病毒XBB.1.5變異株疫苗（5型腺病毒載體）經國家衞生健康委員會提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意緊急使用。
●麗珠醫藥(01513)旗下研發生產的重組新型冠狀病毒融合蛋白二價（原型株/Omicron XBB變異株）疫苗獲內地相關部門納入緊急使用，成公司第二款被國家納入緊急使用的新冠疫苗產品。
●中國生態旅遊(01371)披露，旗下間接全資附屬富昌科技授出一項未償還本金1.62億元之貸款違約，而公司用作相關融資擔保物的房產截至上月18日獨立估值為3.24億元。另公司2023年到期年息7厘的1.54億元可換股債券最後一次利息及本金亦未有如期在上月10日支付；目前正與債權人和該債券持有人進行討論，以尋求其同意和寬限，讓公司在制訂債務重組計劃期間暫緩採取行動。
●中國碳中和發展(01372)宣布，與前海亞商粵科投資管理（深圳）簽署合作框架協定，共同發起和組建「中國碳中和投資基金」，於生態保護及碳中和領域共同尋找和推薦具有長期回報的優質項目。
●國際現貨黃金價格近期愈升愈有，上周五曾高見每安士2,075.34美元。香港飾金價格亦跟隨向上，昨日收佣金計之飾金價處約每両22,350元水平，較10月上旬的約19,700元水平已累升逾13%或逾2,650元。
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