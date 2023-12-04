●國際現貨黃金價格近期愈升愈有，上周五曾高見每安士2,075.34美元。香港飾金價格亦跟隨向上，昨日收佣金計之飾金價處約每両22,350元水平，較10月上旬的約19,700元水平已累升逾13%或逾2,650元。