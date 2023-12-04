向世界「錢」進：環球通脹仍高 民眾借錢度日

能源食品價貴 高息影響供樓 儘管環球發達經濟體近月通脹有降溫迹象，但通脹持續高企一段時間後，早已加劇了普羅大眾的生活成本壓力，不少基層更已陷入財務困境，需要想方設法省吃儉用，甚至要借錢度日。

澳洲：一半打工仔陷入財務困境 澳洲一項民調顯示，有一半澳洲人正在艱辛地應對一場由息率上升、電費和食品價格飆升所觸發的財務危機。受訪者坦言，如果要應付一筆意外的重大花費，他們更要苦苦掙扎。舉例，今年內難以支付更換雪櫃及修理汽車費用的受訪者數目，相比半年前調查時增加了10個百分點。

調查結果亦顯示，不論收入高低，受訪者對額外的帳單費用也會有感難以支付，分別只是低收入者佔64%的比例較高，高收入者則為佔比稍低的46%。此外，50%有工作收入的在職受訪者承認，他們陷入財務困境，而在失業受訪者中，這比例更達62%，反映愈來愈多澳洲人面臨財務痛苦。

生活節儉不足應付開支 應對財困除了節流，亦可透過開源。另一調查顯示，澳洲約有480萬人指自己需要延遲退休、增加工作時間，或同時做兩份工作來賺取更多收入，以應對生活成本危機。小部分原先已退休的人士，亦只能重回職場再度工作，以穩定自身財務狀況。

專家指，對很多人而言，僅是節儉地生活已不足以應付日常基本開支，原因是通脹上升令雜貨及汽油等日常費用變得昂貴，多個首府城市住宅的租金已接近歷史最高水平，民眾需設法增加收入應對。

再者，隨着澳洲央行為壓抑通脹多次加息，令背負着按揭的人士每月供款額上升。若與去年4月時相比，供樓人士每月供款大增54%。

循環貸款申請急增四成 生活逼人，借錢度日的情況亦見上升。過去一年中，循環貸款的申請數量增加40%；拖欠信用卡和其他循環貸款還款至少30天的人數比例上升9%；拖欠物業按揭還款比一年前亦增加5%。

分析認為，許多澳洲人現在都難以應付一般帳單，迫使他們使用貸款來管理日常開支。隨着家庭和住屋成本上升，信貸需求和信貸違約正在上升，加上家庭儲蓄減少，這一系列因素交織在一起，可能預示金融機構將面對加劇的信貸違約風險，並最終會影響整體經濟。

英國：200萬家庭關掉雪櫃慳錢 英國有調查發現，當地約有200萬個家庭為節省開支而被迫關掉雪櫃電源，以應對不斷上漲的帳單金額和物價，顯示英國生活成本危機繼續傷害低收入家庭。

全英1/4家庭舉債買食物 該調查亦揭露，今年10月，英國有280萬個低收入家庭舉債購買食物，佔全英國家庭的25%；三分之一的家庭為了籌集現金而要變賣家產；六分之一的家庭使用了社區提供的暖氣房間。而正接受政府通用信貸（Universal credit）福利的家庭中，有八成正在經歷斷糧、停暖氣、不能更換破舊衣物等困難。

受俄烏衝突等因素影響，英國去年把一般家庭能源收費上限調高80%至3,549英鎊（約3.52萬港元），普羅大眾的能源費用負擔無可避免會增加。據消費者組織專家的分析，雪櫃、洗碗機、洗衣機、乾衣機等電器耗電量高，雪櫃每年電費可達136英鎊（約1,348港元），關掉雪櫃電源慳電未算無根無據。

然而，拔掉冰箱和雪櫃的電源插頭，市民可能會因為食用變質食物而生病。此外，吃不到健康、新鮮的食物，也可能會對數百萬人的健康造成持久傷害。

英國政府指，降低通脹是幫助低收入家庭的最根本辦法，當局會堅持通脹率減半的計劃。當地有慈善機構就認為，整體通脹水平下降值得歡迎，但對改善最貧困人口生活水平起不到很大作用，除非政府可以把近年來逐漸縮減的生活福利補貼金額，增加到足以應對當前租金、食品和能源價格的水平。

慈善機構指，今年10月時，有近兩萬名英國人獲轉介至食物銀行，創按月數字第三高。超過4.5萬人需要尋求債務支援，更創2014年以來新高。

加拿大：領食物銀行救濟破紀錄 加拿大食物銀行的資料顯示，食物銀行每月的訪問量達到了「前所未有的」的190萬次以上，相比2022年增加32%，比新冠疫情爆發前更大增78%。

其中，今年約有17%到食物銀行領取救濟的人士本身有工作，而2019年僅為12%，反映愈來愈多有工作收入的加拿大人也難以買得起食物。

此外，今年約有21%雙親家庭到食物銀行，高於2022年的19.3%，而今年單親家庭亦佔食物銀行用戶的17.3%。

與此同時，約三分之一到食物銀行的是兒童，意味着除了託兒費和其他兒童需求的成本之外，有孩子的家庭亦正在努力應對高昂的住屋、食品和燃料成本。這反映出受累物價飆升的不僅是那些處於經濟最底層的人，許多從未想過需要求助於食物銀行的人，同樣陷入財務困境。

平均信用卡欠款升 加拿大民眾普遍認為，食品雜貨的高昂價格是他們求助於食物銀行的主要原因。畢竟在過去幾年，食品價格居高不下，意大利麵、肉類、蔬菜、水果等主要糧食對家庭來說仍然很貴。至於其他導致人們依賴食物銀行的原因，還包括高昂的居住成本，以及低工資等。

信貸資料服務機構環聯一份報告顯示，隨着加拿大的生活成本節節上升，愈來愈多加拿大民眾要依靠信用卡和貸款度日，導致消費者整體平均信用卡欠款上升。高生活成本與高利率正逐步侵蝕家庭預算，使更多加拿大消費者把信貸視為獲得短期流動資金的途徑。