理財Campus：學4招自保 防高息陷阱

貪求高收益 好易墮騙局 當高息環境變成近一年的投資新常態後，投資者無不積極尋求可帶來高收益的投資，但同時令更多警戒心不足的普羅市民墮入投資陷阱，損失辛苦賺來的血汗錢。理財專家教路，「先了解、後投資」，以及「戒貪」，是避開高息投資陷阱的靈丹妙藥。

1.光顧持牌具信譽機構 騙徒手法層出不窮，但離不開以「穩賺不賠」、「低風險高回報」的投資產品誘使獵物上鈎。對於「好息」的投資者，一項產品若能保證100%可取回本金、兼保證有逾10厘的年利率回報，已經有莫大的吸引力。倘若買入後，初時確實可定期收到聲稱的利息回報，投資者更可能會深信不疑，進一步加大投資金額，但到其後才醒覺利息愈來愈少，甚至未能提取任何款項，屆時才發現受騙已經恨錯難返。

提防中介及未受監管產品 上古國際集團董事梁彥穎表示，香港的金融機構近年受到嚴厲監管，出現持牌金融機構騙人的機會率已經很低。要防備的反而是一些中介人，介紹一些未受香港監管機構（包括證監會、保監會、金管局）監管或監管不足的金融產品。

他舉例，某些中介人介紹聲稱由離岸銀行推出的「高息定期存款」，但實際是龐氏騙局（層壓式投資騙案）。又例如早前的無牌虛擬資產平台JPEX事件，利用大多數市民不熟悉的虛擬貨幣，製造月入20厘高息的假象，訛騙市民投資。過往亦有訛稱來自馬來西亞的「外匯投資基金」，每月回報8厘或以上，在香港以傳銷方式推廣，曾被證監會及商業罪案調查科高調拉人封舖，但最後竟然因證據不足而不了了之，投資者的投資金額亦無從追討。

因此，若要避免成為下一個投資陷阱的受害者，謹記選擇光顧持牌、信譽良好的金融機構和中介人。

2.戒除貪念免跌入圈套 梁彥穎認為，投資者要避開高息投資陷阱，其中一個方法是戒掉貪念。試想一下，香港銀行承做樓宇按揭的利息收入只不過是年息3厘以下，一般商業借貸極其量也只是10多厘左右，要是有一項投資可以保證每月獲取10厘以上收入，擁有這麼多資源的銀行為何不自己去賺？

求短期大賺隨時蝕本金 不動用資源去賺取這些收入的原因只有一個，就是背後風險極高，有機會連本金都會蝕掉。因此，一般市民要警覺，若然銀行都不參與的投資，一定是風險極高，甚至是不存在的，只是騙子拿來騙人用的圈套。

一般而言，過度的貪婪不利投資。在投資操作上，太想短期大賺致富，貪勝不知輸，最終反而容易由賺變蝕，見財化水。因貪小便宜而被騙，亦正正是被貪婪所害。即使在企業層面，好像近年房地產企業遭遇的債務危機，不少也是貪快貪大的後果。

3.投資前要先做足功課 梁彥穎建議，要避免高息投資陷阱的最佳辦法是先了解整個投資項目，判斷是否真實，以及向監管當局查核有關機構是否註冊公司，若查明並非註冊公司，行騙成分已相當高。金管局、證監會、保監會都設有網頁供市民查詢公司是否已經註冊和持牌，只要輸入機構名字便可一覽無遺。而中介人是否註冊，也可在網站上查詢。

自行查核公司資料 舉例證監會網站上的「持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊」，可讓公眾查核公司和中介是否領有《證券及期貨條例》下的牌照，或《打擊洗錢條例》下的牌照。以公司為例，找到相關資料後，大家可進一步檢查公司網站連結等資料，以及致電公司查詢，以防有騙徒冒充持牌公司。

此外，證監會網站設有「無牌公司及可疑網站名單」，列出沒有在香港領取牌照，並引起證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象，又或聲稱與香港有聯繫。若按名稱或類別進行搜尋後，發現某公司已被列入名單內，便要加以警惕，不要貿然投資。

他指上述方法可能比較複雜，需要投資者具備一定程度的知識才可操作。若真的不懂投資，建議可轉去請教一些熟悉投資的朋友，若這些朋友都異口同聲說不宜投資，那就一定不要投資了。若數名熟悉投資的朋友都說可以考慮，並說出相關風險，那就值得考慮。當然，最終是否真的動用真金白銀投資，仍是自己深思熟慮後的決定，不是單單朋友說幾句、不理自身財務狀況就倉促決定。

4.了解高息產品背後條款 香港的銀行均受嚴厲監管，所以透過銀行進行投資，一向予人穩健、安全的感覺。無錯，如果你敍做的是定期存款，原因是定存利率明碼實價，且目前有高達50萬元的存款保障。

然而，不要忘記，銀行始終是要爭取利潤的商業機構，會透過銷售保險、理財產品等獲取佣金、手續費等，以賺取非利息收入。因此，如果看到銀行以遠高於一般定存息率的利息作招徠，投資前絕不要掉以輕心。

須顧及風險承受能力 理由是高息背後，可能與風險相應增加有關。例如不少銀行為客戶提供的外幣掛鈎存款（有銀行把之稱為「高息投資存款」），利息隨時超過10厘，但要留意這不是簡單的外幣定存，不僅不保本，不受存保計劃保障，而且在最壞情況下可以損失全部本金甚至「輸凸」。外幣掛鈎存款是一種結構性投資產品，一般與一對貨幣掛鈎。投資者買入後實際是賣出該貨幣組合的認沽期權，因而收取了期權金作為回報，但風險是該貨幣組合走勢不如投資者預期，之後要以合約的行使價接貨，最終投資者要付出更多本金補倉並出現虧損。

梁彥穎表示，現市況下若要安穩地賺息，可考慮年息率超過4厘的港元定期存款，又或投資美國國債。至於是否參與銀行售賣的外幣掛鈎存款，他建議了解及掌握外匯市場走勢的投資者才適合參與。不過，如果外幣掛鈎存款所涉及的兩種貨幣是投資者有自用需要，有能力長期持有，亦可考慮投資。

儘管如此，他提醒大家投資外幣掛鈎存款前需留意槓桿比率，不要做太高槓桿，亦不要以為息率愈高愈好。因息率與接貨價有關，不能說息率多少才合理，而是應看哪一個接貨價你認為便宜，就選擇相應的息率。