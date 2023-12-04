日本明年下半年或擺脫負利率

在過去兩年的全球加息潮中，日本屬於主要經濟體中的「例外」，皆因至今仍堅持執行負利率政策。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華估計，日本央行仍會在一段時間內堅持寬鬆的貨幣政策，可能要到明年第三季才有機會擺脫負利率。

今年以來環球投資者對日本市場的興趣有所增加，皆因市場期望日本通脹重回正軌，帶動經濟走出多年來的低迷。然而，何偉華提醒，目前日本通脹主要是來自進口成本增加所致的「入口型通脹」，但經濟基本因素沒有明顯好轉的話，最終代價是薪酬增長未能追上物價，變相令居民實質購買力下跌，故他對日本經濟的看法偏向審慎。

料下季棄YCC 看淡國債 展望明年，他認為要留意年度「春鬥」（勞資薪酬談判）結果，雖然市場預期加薪幅度會不錯，但「企業要賺到錢，才能夠加薪，工資才能追上通脹」，這方面仍存在一定不明朗。

另邊廂，他預期日本央行會繼續放寬「孳息率曲線控制（YCC）」政策，即容許國債孳息率進一步上升（相當於債價下跌），預期到明年第一季將會「明顯放棄YCC政策」，因此續看淡日本國債。

至於目前同樣處於貨幣政策寬鬆周期的中國，何氏直言對於內房及城投債看法審慎，建議專注於業務成熟、經營能力較強的企業債券，比如TMT（科技、媒體、電訊）行業等。