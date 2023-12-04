滙豐：債券估值比股票吸引

全球主要經濟體加息行動已步入尾聲，市場開始更加關注在利率見頂後，固定收益市場的各種投資機會。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華接受本報訪問時表示，美國利率或已經見頂，料明年第三季開初會開始減息。他更直言︰「債券估值比股票更加吸引。」從資產配置角度來看，滙豐私銀目前「超配」（Overweight）環球債券，對環球股票的看法則為「中性」（Neutral）；就亞洲市場而言，則仍較看好投資級別的企業債。

估聯儲來年第三季減息 美國10年國債孳息率目前仍處於4.2厘水平，雖然相比先前5厘以上的高位有明顯回調，但何偉華認為仍然屬於相當具吸引力的水平，尤其是考慮到明年聯儲局有機會減息。他估計，明年10年期債息將重回3厘水平；聯儲局則會在第三季開始減息，直到2025年底聯邦基金基準利率（上限）將回落至4.25厘。

他建議，投資者可以購買年期較長的債券，以提前鎖定較高的息率。以美國國債為例，他認為7至10年期存續期比較吸引；至於企業債，考慮到相對於國債的息差溢價，他建議可考慮5至7年存續期的企業債。惟他提醒，在美國及其他主要經濟體收緊貨幣政策的滯後作用影響下，預計會有更多企業面臨流動性問題，所以企業債務違約率未來可能會上升，因此較推薦相對穩健的優質企業債，即屬於投資級別、而且對於息差敏感度較低的企業債。

看好日韓星投資級企債 亞洲投資級別債也是其看好的選項，原因是「個別亞洲國家明年有減息空間，投資級別企業債會受到一些利好因素支持」。具體而言，他相對看好個別地區的金融企業債，包括日本、南韓、新加坡等地，原因是這些地方的金融機構資本充足率較高、經營模式穩健。他建議關注南韓投資級別企業債，因為明年該國經濟有望改善，手機、記憶體晶片市場看俏，有望帶動出口及企業盈利。

另一看好的類別則是印度的本幣債券，因為印度作為製造業中心，能夠吸引外資流入，支撐其貨幣表現，加上預期會有愈來愈多指數基金納入印度市場，利好當地債市；並指印度無論經濟及市場發展都處於結構式上升軌道，這一趨勢有望於未來5至10年持續，不單止在製造業方面的潛力，科技服務業亦是印度的傳統強項，這些利好因素亦反映在本地投資信心，不斷有本地資金投入股市及債市，對未來市場發展有正面作用。

至於就全球範圍的資產配置來看，由於債市已經很大程度反映了貨幣政策緊縮的因素，因此估值比股票更為吸引。相比之下，他對環球股票看法較為審慎，雖然最近數據顯示美國企業盈利有復甦迹象，但歐洲及亞洲的企業盈利仍面對一些挑戰。