標指年內漲兩成 慎防基金食胡

本周環球焦點

承接上月美股創自1980年以來表現第二好的11月之後，道指上周五即12月首個交易日再單日升294點或0.82%，收報36,245點。當中網約車公司Uber獲納入標普500指數，股價在盤後急彈約5%。市場氣氛大好，Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick預計，交易員在12月仍有很大機會追漲。

不過，本年至今標普500指數已累漲約20%，完全抹去去年約19%的跌幅。分析相信，因時近年尾，基金經理或先行獲利，不用刻意在聖誕假前「粉飾櫥窗」，都有機會令股市興奮的情緒轉趨緩和。

鮑威爾：寬鬆為時尚早 美國聯儲局主席鮑威爾在周末期間繼續「放鷹」，指出過去6個月衡量通脹的關鍵指標平均是2.5%，接近聯儲局2%的目標。為實現通脹目標，最近的核心通脹進展必須持續。他同時指出，聯儲局官員仍然認為經濟前景的不確定性異常高，緊縮政策的全部效果可能尚未顯現，現階段揣測何時放寬貨幣政策言之過早，當局仍準備在有需要時進一步收緊政策。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall諷刺鮑威爾在減息的立場上，比他的一些同事更為保守，「不是更加鷹派，而是持續鷹派。」聯儲局希望提醒市場，局方依賴數據，不會屈服於眾人對減息的願望。

美非農增職料17.5萬個 展望今周，美國11月非農就業報告將於周五出爐，市場預計非農新增職位在11月將達17.5萬個，較10月的15萬個繼續向好。

外圍方面，澳洲與加拿大央行俱於本周迎來本年最後一次議息會議。前者在11月時重啟加息，後者則連續數月凍息，市場普遍預期該兩間央行都會在本次會議按兵不動。