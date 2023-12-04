恒大清盤案 今香港高院再訊
以8月28日復牌首日及上周五的收市價相比（不計9月底一度停牌再於10月初復牌），恒大股價在短短3個多月累挫近三分之一，上周五的市值僅餘31.43億元，與子企恒大汽車(00708)的31.45億元相差無幾，更比恒大物業的54.05億元市值少一截。
以股償債方案僅涉31億
假設如外媒消息所講，恒大為求自保，新修訂境外債務重組條款中，還是包括同系兩企各30%控股權，與11月初傳出「母債子還」消息一致的話，今年上半年純利達7.81億元人民幣的恒大物業恐怕在日後的財產配置、業務發展等方面更身不由己。
比起此前被拒絕的方案，今次恒大擬額外拿出17.8%的自身公司股權，作為部分境外債務的交換條件，意味原本由恒大持有的恒大物業52%股權及恒汽59%股權，在交出兩者各計30%股權後，兩子企可保留的話事權變相被雙重攤薄。不過，同系3企以股換債涉及權益總價值約31.21億元，為原先重組方案中兩類債權人合計持有票據本金約190億美元（約1,482億港元）的2.1%左右，以此還債仍是杯水車薪。
重創中企國際籌資能力
換言之，恒大重組新方案續擱淺的機會未減，若看不到重整的潛在可能，將無助降低被香港法院下令清盤的風險。分析指，清盤令可能會導致恒大集團「失控崩潰」，對中國其他開發商及中企在國際資本市場籌集資金能力甚或產生「災難性影響」。
近年有3家房企被勒令清盤，分別是5年前進軍香港市場的佳源國際(02768)、新力控股（前上市編號：02103）及A股公司陽光城旗下境外主體陽光城嘉世國際。惟以佳源為例，今年5月初被香港法院頒布清盤令，破產管理署按程序獲委任為該企臨時清盤人，惟至今仍未披露有關清盤的其他工作進展。
據中港兩地就相互認可及協助破產程序的會談紀要，香港的清盤人可向內地法院申請認可香港的清盤程序，但內地法院在首階段展開工作的指定試點地區為上海、廈門及深圳，並不包括恒大總部所在的廣州；即使取得跨區接管內地資產的批准，卻不排除境內資產可能先償還予內地債權人。
另內媒報道，龍光集團(03380)的境外債重組方案仍未和債權人達成一致，需要繼續修改境外債重組方案，因此公司尋求擬將原定今天舉行清盤呈請聆訊往後延遲。
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