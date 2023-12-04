美資最壞打算 全撤中國

憂台海爆戰爭 摩通高盛投資變陣 中美兩國領導人自亞太經濟合作組織（APEC）會面後，關係仍未見有大改善。一直熱衷於發展中國金融市場業務的美資兩大投行摩根大通及高盛，分別表示已削減在華業務，及不能排除在極端情況下，會撤離中國市場的可能，尤其是因為台海有機會爆發戰爭。分析師謂，中美恐怕未能就某些重要議題達成共識，而美國商界正為最壞情況作打算。

外資3個月掟千七億A股 事實上，今年11月，外資已連續第4個月經互聯互通機制拋售中國股票，單月淨賣出達17.8億元人民幣，創2016年12月深港通開通、深交所被納入跨境投資計劃以來，最長的連續資金流出紀錄；在8至10月外資已合共拋售1,720億元人民幣中國股票，雖然單月淨賣出速度緩減，惟流出趨勢未變。

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）最近對媒體稱，不可以說台海戰爭絕對不會出現，所以必須作好準備；又指「一旦華府下令離開中國，就會離開中國」。至於高盛行政總裁所羅門（David Solomon）認為，雖然中美兩國近期對話令人鼓舞，但雙方分歧根深柢固，集團已放棄在中國「不惜一切代價實現成長」的戰略。兩大投行對內地市場的態度由熱轉冷，被視為美資擬全面退出中國一個警號。

在科技方面，美國對中國的打壓尤其激烈。有「鱷王」之稱的美國避險基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）表示，中美之間的科技競爭將長期存在，高科技領域的投資者將不得不在兩者之間選邊站。

馭風聯合創始人馮宏遠分析，兩國元首會面後，「無打大交，但又無特別利好嘅事」，站在外資角度而言，反映內地營商環境繼續疲弱及不受歡迎，所以不敢特意入市，加上入市中國隨時會受美國制裁，有入無出，「買嗰陣本身就跌緊，又唔知幾時先跌完，睇唔到曙光」，所以欠誘因驅使外資泊入中港股市。

料人民幣短線徘徊7.1算 再者，中美兩國貿易關係已大不如前，馮宏遠指，上半年墨西哥躍升為美國第一大貿易夥伴，佔美國總貿易額15.7%，中國屈居第二僅佔13.3%，這非常影響外界對中國出口前景的看法，因「（內地）講內需無內需、講出口無出口」，所以外資實在「無特別理由幫襯中國」。

以今年第三季內地的外商直接投資為例，淨流出達118億美元。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷直言，資金目前停泊在日本和印度等地，觀乎內地政策風險及經濟前景，是最令外資迴避中港的因素，故資金能否回流是信心的問題。他料人民幣兌每美元年底前只會在7.1算上落，變化不大。

專家：恒指或下試16000 在金融市場信心如此低落的時期，內地媒體指，管理資產近一萬億元、上周五披露增持中證國新央企科技類指數基金的「國家隊」中國國新控股，或將在本周繼續每天入市增持A股，這或會吸引更多機構或資金一同出手。

馮宏遠指恒指已經跌穿17,000點，將先下試16,000點，守得穩則博反彈，但不會作長倉部署。板塊上，表現較好的是手機設備股，主要原因是內地整體製造成本下跌，產品具競爭力。