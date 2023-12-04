君珀複式銀主盤劈千九萬翻拍

今年樓市難有起色，臨近年底更有多個豪宅單位透過拍賣放售。其中，港島中半山君珀複式銀主盤，一口氣大幅劈價逾1,900萬元，以6,885萬元翻拍，呎價僅約2.8萬元，屬分層價位，較單位原先購入價低約8,215萬元。

開價低購入價54% 環亞物業拍賣將於本月中推拍約49項物業，當中佔逾七成為銀主單位，其中，價值最高為上述坐落堅尼地道的君珀連平台複式B室銀主盤，實用面積約2,392方呎，平台面積約146方呎，再劈價約21.8%翻拍，呎價僅約28,783元。該物業原業主於2012年以高達1.51億元買入，呎價約63,127元，最新開價低超過54%。

同場亦推拍多個九龍豪宅銀主單位，包括界限街昌蔚苑兩個高層A及B室單位，實用面積同約1,012方呎，各連一個地下車位，推拍價同為1,090萬元，呎價約10,771元。

另外，忠誠拍賣將於本周三推拍約13項物業，其中，跑馬地山光苑2期中層G室銀主盤，實用面積約622方呎，連一個車位開價880萬元，呎價約14,148元。該物業個別銀行網上估價約1,113萬元，現推拍價低約20.9%。

俊傑花園嗌平28% 此外，有豪宅業主亦以低市價拍賣持有多年的單位。黃開基拍賣行同日推出約19項物業，包括西半山列堤頓道俊傑花園高層A室，屬業主盤，實用面積約783方呎，推拍價1,280萬元，較之前減價100萬元，呎價約16,347元。單位個別銀行估值約1,797萬元，開價低約28.8%。